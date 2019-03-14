白色情人節變天「北部連下5天」一張圖看雨怎下　梅雨何時來？專家說話了

▲氣象局說，今鋒面緩緩接近，各地水氣增加。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

「白色情人節」變天，北部連下5天雨！中央氣象局表示，今天（14日）鋒面通過，中部以北及東北部雲量增多，有短暫陣雨發生，其餘地區水氣增加，也有下雨的可能。天氣風險公司也製作一張圖，讓民眾了解未來4天雨怎麼下。至於「梅雨」何時來？天氣風險公司總監賈新興指出，5月10日和5月底前可能各有一次機會，但真正的梅雨大環境啟動可能還要等。

氣象局指出，溫度方面，今白天北部及宜花高溫24、25度，中南部及台東26到28度；夜裡清晨北台灣氣溫約15、16度，其他地區約17至19度，中南部日夜溫差較大。

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▲▼根據氣象局的定量降水預報，今雨區集中在中部以北。（圖／氣象局）

氣象局說，周五（15日）至下周一（18日）東北季風影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度，感受偏涼，至於中南部及花東低溫約16至18度，屬於早晚偏涼的型態；降雨方面，鋒面過後稍轉乾，周五及周六（16日）降雨落在迎風面北部、東半部地區及中南部山區，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

氣象局提醒，周日（17日）及下周一受到華南水氣東移影響，水氣又將增多，中部以北及東北部雨勢將增，花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率；下周二（19日）、下周三（20日）東北季風減弱，水氣稍減少，氣溫略回升，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▼天氣風險公司製作未來4天雨區預報。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

▼北部未來一周最低溫15度。（圖／氣象局）

氣象局預報，下周四（21日）大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；下周五（22日）鋒面通過及東北季風再增強；下周六（23日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周五、下周六北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲。

賈新興在臉書提到，梅雨的開始需要大環境的配合，把大氣的大環境作為指標，5月10日前會有鋒面，和5月底前可能各有一次機會，但這兩波環境條件仍不完備，真正的梅雨大環境啟動可能還要等。

▼賈新興分享預測梅雨開始指標。（圖／翻攝賈新興臉書）