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保障軍校生權益　立院初審通過：軍事訓練時數可折抵兵役

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海軍敦睦支隊國內環島航訓開訓典禮，全體參訓官兵與軍校應屆畢業生以高昂士氣展現壯盛軍容。（圖／翻攝自國防部發言人粉絲專頁，青年日報吳柏毅攝影）

海軍敦睦支隊國內環島航訓開訓典禮，全體參訓官兵與軍校應屆畢業生以高昂士氣展現壯盛軍容。（圖／翻攝自國防部發言人粉絲專頁，青年日報吳柏毅攝影）

記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會14日上午初審通過「兵役法」第16條條文修正草案，將完成軍事訓練的軍事院校學生，也納入得折減常備兵役軍事訓練役期的範圍。

民進黨立委羅致政等多位立委提案，兵役法於民國100年修法於第16條增訂高級中等以上學校學生，得折減常備兵役軍事訓練役期的相關規定；不過，軍事學校或軍事訓練機構並非屬教育部所謂高級中等以上學校，其學生於在學期間所受的軍事訓練，無法適用於現行兵役法的役期折抵規定。

因此，根據提案內容指出，修正「兵役法」第16條條文，納入於軍事學校或軍事訓練機構完成軍事訓練，並取得合格證書者，亦得折減役期，以保障軍事院校學生權益。

對於現行軍事訓練役役期為16周，而軍事院校學生在學期間，須接受8周入伍訓，以及10周的軍事訓練，就總時數而言已逾前開長度，且所受的訓練應與軍事訓練役相當，若不允其折抵軍事訓練役役期，恐有重複訓練之虞。

因此，該項修法特別增訂第16條第5項，針對軍事院校學生完成軍事訓練並取得合格證書者，納入折減役期的範圍。

由於軍事學校及軍事訓練機構的主管機關為國防部，因此增訂第6項得折減軍事訓練期間的軍事訓練課程內容、課目、時數與前項課程之實施、管理、作業、考核等事項，則授權給國防部會同教育部及內政部訂定辦法。

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關鍵字：國防部,國軍,立法院,外交及國防委員會

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