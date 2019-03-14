F-16V戰機最快2023年交機　空軍反對汰除幻象機隊

▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者陶本和／台北報導

針對空軍向美方提出購買66架F-16V型戰機，儘管國防部副部長沈一鳴14日表示，並未提出採購F-16V型戰機，僅提出規格與我方作戰需求。不過，對於美方何時會確認我方提出的LOA，國防部戰略規劃司長吳寶琨指出，美方要在120天內要向美國會報告相關進度，並提供我方報價信函，預估今年底可確認，簽約到交機，至少要36個月，最快也是2023年才能交付第一批戰機。



立法院外交及國防委員會14日邀請國防部副部長沈一鳴就《兵役法》第16條修正草案進行報告。其中，朝野立委都針對空軍採購F-16V戰機提出質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時，追問採購F-16V後是否要成立新的聯隊？沈一鳴答詢表示，是否要增加新的聯隊，還是得看實際的狀況，因為新式高教機是取代F-5型戰機，是取代7聯隊的機隊，但空軍的飛行訓練變成三階段二機種，因此未來空軍會作滾動式調整。

而在國民黨立委呂玉玲質詢時也提出，現在新購戰機是否屬於「擴編」？空軍參謀長劉任遠表示，採購新機是因應空防需求，確屬擴增新戰力，「會擴編」會增加機隊，而未來因應高教機服役，F-5與AT-3要汰除，空軍會重新調整組織與人員。

在幻象機隊存續問題上，同樣是幻象戰機出身的沈一鳴表示，三種主力戰機都飛過，而以成本效益觀點來看，幻象機隊這麼昂貴買進來，現在還沒到壽期，壽限還不到一半，此時汰除反而不符成本效益。至於對幻象機隊維修保養成本高，他認為「這是必然的」，不過幻象機隊沒有存廢問題，只有妥善率問題。



另外，有關於美方何時會確認我方提出的LOA時程問題。吳寶琨指出，目前我方已是正式向美國提出採購需求，根據美方的LOA的程序，美方要在120天內要向美國會報告相關進度，並提供我方報價信函，因此預估是希望在今年底可確確認。他進一步指出，從簽約到交機，至少要等36個月，所以最快也是2023年才可能交付我方第一批戰機。

