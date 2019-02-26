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影／騎車「０距離」緊貼砂石車！他載小孩下一秒「消失輪縫」　當場遭輾斃

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大陸中心／綜合報導

機車騎士在過馬路時，遇到大客車或砂石車，千萬要離遠一點！大陸深圳今（26）日下午13時55分發生一起交通事故，一名電動車騎士載著孩子過馬路時，緊貼著準備右轉的砂石車，沒想到砂石車疑似因為視線死角進入盲區，下一秒竟直接將騎士輾斃；被載的男孩則是腿部受到輾壓，所幸送醫救治後無大礙。

▲騎士緊貼砂石車遭輾。（圖／翻攝自秒拍）

▲騎士緊貼砂石車遭輾。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，浙江羅湖文錦北路與水貝二路路口南往北方向，今天下午發生一輛砂石車與兩輪電動車相撞的意外，造成兩輪電動車騎士當場死亡，另名在車上同行的男孩在事發後趕緊被送醫救治。

據目擊者提供的影片中可見，當時砂石車準備右轉，但該名騎士還是騎著電動車載著孩子要穿越馬路，緊貼著車頭而行。沒想到砂石車司機下一秒疑似進入盲區，直接將兩人輾斃而過，騎士當場喪命；另名男孩則是雙腿遭輾不斷抽動著身體，所幸送醫救治後並無大礙。

▲男童遭砂石車輾過。（圖／翻攝自秒拍）

▲男童遭砂石車輾過，所幸送醫後無性命危險。（圖／翻攝自秒拍）

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛留言表示「看了影片，完全不注意盲區，可憐」、「現在的騎電動車的最囂張，管你紅綠燈還是機動車道，我走我的，出了事故還是機動車責任！」；不過也有網友持不同意見認為「每次都是這種盲區，能不能學學國外強制裝一下盲區雷達、360全景攝像頭，有那麼難嗎？」

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關鍵字：砂石車,輾斃,視線死角,內輪差,盲區

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