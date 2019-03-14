「20噸化學廢料」倒入大馬金金河！　柔佛500人嘔吐送醫

▲有些較嚴重的學生甚至呼吸困難、肢體抽搐。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞南部柔佛的金金河（Sungai Kim Kim）傳出毒化學廢料汙染，附近居民在不知情的狀況吸入毒氣後，陸續出現暈厥、嘔吐等中毒症狀，大馬教育部長馬智禮緊急宣布當地111所學校停課。截至13日，已有506人受害，其中166人住院觀察、9人接受重症看護。

據馬來西亞媒體malay mail報導，柔佛環境局發現，有工廠在金金河非法傾倒20噸至40噸廢料，內含苯、甲烷等至少8種有毒物質，讓水源受到嚴重汙染，毒氣也四處飄散蔓延，現在金金河5公里內都是毒氣影響地。

▲停課的學校還無法確定何時才能恢復正常上課。（圖／達志影像／美聯社）

受到波及的大多是流域附近的中小學校，受害師生紛紛出現嘔吐、暈眩、哮喘等等症狀，何時能恢復正常上課還是個未知數。柔佛州務大臣奧斯曼沙比安（Osman Sapian）表示，相較於一般門窗緊閉的住宅，「學校幾乎都是開放式空間，因此毒氣更容易擴散。」

馬來西亞環境部長楊美盈指出，目前已逮捕3名傾倒毒廢料的嫌犯，其中1名是非法輪胎回收廠的業者。國家災害管理局則表示，至今都沒有人因此喪命，民眾千萬別誤傳，但最好還是避免在附近區域行動，也記得要配戴N95口罩避免吸入毒氣。

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