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越南理髮妹貼身洗腳+掏耳　「皇帝級享受」300元有找

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國際中心／綜合報導

到越南旅遊除了造訪各地景點外，不少觀光客還會體驗當地的「男性理髮」，如果選全套服務就能享受全身按摩、敷臉、洗腳、剪指甲、掏耳朵等等待遇，重點是這種超高規格服務竟然僅要價大約20萬越南盾（約台幣270元），而且每位設計師都是年輕貌美的女性，讓很多男觀光客指定要把理髮排進必去行程。

日本Youtuberはい べチャン先前到越南玩時，發現當地美容行業競爭很激烈，有些店家甚至會在招牌貼上韓文、中文等等語言來招攬遊客。はい べチャン拍攝的這間店主打設計師全是美女，而且服務十分無微不至，椅子全設計成躺椅，下方還有特製的洗腳台，讓顧客可以躺著享受洗腳和按摩服務。

▲▼越南男性理髮店服務超周到，總共300元有找。（圖／翻攝自YouTube／はい べチャン Hi Bechan）

▲美女設計師會細心的幫客人按摩。（圖／翻攝自YouTube／はい べチャン Hi Bechan）

按摩完腿部肌肉後，接著就是洗臉、修鬍子、剪指甲，再用天然黃瓜片敷臉，同時由美女設計師幫忙掏耳朵，整套服務做下來約1.5小時，費用為14萬越南盾，加上5萬至10萬元小費，折合台幣大約250元到310元，竟然只要台幣300元以內就能解決，CP值超高的體驗讓很多外國遊客都爭相朝聖。

網友看完影片都羨慕的留言說，「所以....這就是愛的感覺」、「只要10美元？在丹麥光洗腳和剪指甲就要70美元！」「佩服這位美麗的設計師，她很熱愛自己的工作」、「她們應該得到更好的薪水」、「看完影片後，我開始規劃越南之旅了」。

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關鍵字：男性理髮,越南,洗腳,はい べチャン,東南亞要聞

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