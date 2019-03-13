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誆投資馬國房地產投報348%吸金10億　還設電子錢包親管金流

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▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億　還設電子錢包親管金流。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲警方11日兵分7路前往台北、桃園、台中搜索，並逮補李姓主嫌。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

刑事局國際科日前獲報，有吸金集團以投資馬來西亞房地產為由，謊稱年投報率高達348%，吸引大批民眾入股，警方11日前往台北、桃園、台中同步搜索，拘提李姓主嫌到案，訊後依銀行法、詐欺罪嫌送辦，法院最後裁定120萬交保。

警方指出，集團首腦李牧耘（38歲）向投資人誆稱投資「馬來西亞ANB&M101」可以獲得年報酬348%的收益，還特地委外製作高質感的電子錢包讓投資人可以隨時查帳、提領、轉帳，還帶團前往馬來西亞考察，以取得信任。

但實際上李男早就把投資人的錢全部以OBU帳戶轉移至海外進行隱匿，投資人的獎金則是由名下國內的公司所發放，直到獎金發不出來，投資人向警方報案整起事件才爆發。

刑事局國際科長期調查後，認定李男涉嫌詐欺、洗錢以及違反銀行法，11日下午前往台北、桃園、台中共7個處所搜索，並當場查扣190萬元現金、手機14支、電腦6台、存摺28本以及投資方案等文件，另外向法院聲請扣押1億7千多萬的動產、不動產。

警方初步估計，李男先後共詐得10億台幣，約有200人受害，而李男也沒有與馬來西亞的M101合作，訊後依銀行法、詐欺罪嫌移送地檢署偵辦，法院裁定120萬元交保候傳。

▼李男為了取得投資人信任，還委外製作網站以及電子錢包。（圖／記者柳名耕翻攝）
 ▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億　還設電子錢包親管金流。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億　還設電子錢包親管金流。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億　還設電子錢包親管金流。（圖／記者柳名耕翻攝）

▼只要投資越多，投資人還可以獲得階級以取得更高的收益。（圖／記者柳名耕攝）
▲誆投資馬國房地產投報348%吸金10億　還設電子錢包親管金流。（圖／記者柳名耕攝）

ET快訊
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關鍵字：ANB,吸金,M101,馬來西亞,房地產,電子錢包

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