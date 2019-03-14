「為什麼只挑我們開刀？」　華為任正非：美國做法會嚇跑投資者

▲華為創辦人兼總裁任正非。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

華為創辦人任正非13日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時指出，美國政府反對中國科技公司的行為有可能損害美國的國際聲譽。「如果華府總是用凶猛的方式對待其他國家、公司或個人，那麼沒有人敢到美國投資。」他也說，「難道其他網路設備製造商沒有安全疑慮嗎？為什麼只有華為被挑出來？」

任正非力讚美國經濟是幫助創新的動力，但他表示，華為是全球最大的電信設備製造商，卻受到了不公平對待。「我們選擇在此刻發聲，因為美國政府認為我們對國家安全造成威脅；不過他們必須拿出證據，世界上每個人都在談網路安全，他們卻只挑華為針對。」

他接著說，「愛立信（Ericsson）呢？思科（Cisco）呢？難道他們就沒有網路安全問題嗎？為什麼華為要被挑出來？」任正非稱讚美國總統川普是位出色的領導人，但提醒他重新考慮對外國政府及企業的策略。「他的策略完全是錯的，如果他今天威脅一個國家，明天威脅一家公司或肆意逮捕一個人，那麼沒有人敢在美國投資了。」

▼華為遭到多國抵制。（圖／路透）

他也說：「川普想法應該更開放，接受各類型的投資；如果他能對世界更加包容，那麼所有在美國的投資就可確保美國下一個世紀的繁榮。」任正非最後說，「美國網路中沒有華為設備，這就能讓美國網路完全安全？如果沒有，他們如何告訴其他國家，沒有華為，你的網路將是安全的？這就是為什麼我們要通過起訴美國政府來明確我們的立場。」

據悉，華為本（3）月7日宣布正式對美國政府提告，控訴該國禁止聯邦機構購買該公司的產品、在沒有提出任何證據的情況下損壞華為的聲譽。任正非先前也說，華為不會接受中國政府的控制，堅稱他們是一間獨立運作的私人公司，「如果北京當局要求華為利用通訊設備進行間諜活動，他寧可把公司關了也不接受。」