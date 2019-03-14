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彰化祖孫三代車內燒炭　阿嬤與媽媽仍昏迷、孫轉穩定

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▲▼彰化驚傳祖孫燒炭。（圖／地方中心翻攝）

▲祖孫三代在車上燒炭自殺，送醫命危。（圖／地方中心翻攝）

記者李忠憲／台中報導

彰化驚傳祖孫三代車內燒炭命危！李姓婦人疑似在家留遺書，開車帶著彭姓兒子接走住在安養院的8旬母親後，車開到彰化市林森西路在車內燒炭自殺。李婦女兒13日報案協尋，警消深夜救出命危3人送醫，自殺動機有待警方釐清。

李姓女子13日下午約4點向溪湖警分局報案稱，母親及弟弟去接住在安養中心的外婆就失蹤，可能打算輕生，急需協尋。

警方透過手機定位，深夜在彰化市林森西路國道一號旁的草叢找到李婦開的車，車門未上鎖，一開發現車上正在燒炭，立刻通報消防隊，將已陷入昏迷的55歲李婦、30歲兒子彭男及80歲母親緊急送往彰化基督教醫院急救，生命垂危。

▲▼彰化驚傳祖孫燒炭。（圖／地方中心翻攝）

▲▼警方到場發現車內有燃燒的木炭盆，立刻通報消防隊將3人送醫。（圖／地方中心翻攝）

▲▼彰化驚傳祖孫燒炭。（圖／地方中心翻攝）

▲▼彰化驚傳祖孫燒炭。（圖／地方中心翻攝）

彰基副院長周志中醫師14日表示，80歲的傷者到院時昏迷指數只有 3分，目前到6～7分，意識不清，瞳孔對光有反應，血壓心跳穩定。無明顯外傷，正在急診加護病房持續觀察與救治。另外母子2人因需要高壓氧治療，轉至彰化秀傳醫院治療。

秀傳醫院則說，彭男經治療後狀況好轉，已可自主呼吸，生命徵象雖穩定，但未完全脫離險境。李婦也稍有好轉，意識仍不清，目前插管中，昏迷指數5分。

警方表示，現場未發現遺書，車上3人昏迷，經了解，遺書是留在家中，但家屬到院後因為過於悲傷，無法言語，無法取得。因此，3人燒炭動機及家庭狀況等，有待家屬情緒平穩後才能了解。

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關鍵字：燒炭,祖孫三代,彰化

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