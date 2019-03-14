彰化祖孫三代車內燒炭　李婦女兒難置信：媽媽還跟親友約出國

▲李婦不明原因帶著母親及兒子走上絕路。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／彰化報導

彰化一名李姓婦人在家留遺書，開車帶著彭姓兒子接走住在安養院的8旬母親後，到彰化市林森西路在車內燒炭自殺，所幸李婦女兒緊急報案協尋，警消深夜救出命危3人送醫。李婦女兒面對家中3人尋短，心情激動難以平復，僅表示李婦曾因健康因素以及家庭因素而心情低落，但日前毫無異狀，還與朋友相約出國，沒想到會作出傻事。

▲警方接獲李婦女兒報案，在彰化一處草叢邊發現李婦等3人在車內燒炭。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，13日下午約4點接獲李婦女兒報案，稱母親及弟弟去接住在安養中心的外婆就失蹤，可能打算輕生，急需協尋。警方隨即透過手機定位，深夜在彰化市林森西路國道一號旁的草叢找到3人，但一打開車門發現車上正在燒炭，立刻通報消防隊，將已陷入昏迷的55歲李婦、30歲兒子彭男及80歲母親緊急送往彰化基督教醫院急救。

彰基副院長周志中醫師14日表示，80歲的傷者到院時昏迷指數只有3分，目前到6～7分，意識不清，瞳孔對光有反應，血壓心跳穩定。無明顯外傷，正在急診加護病房持續觀察與救治。另外母子2人因需要高壓氧治療，轉至彰化秀傳醫院治療。

▲李婦女兒面對3名家人尋短情緒難以平復。（圖／地方中心翻攝）

秀傳醫院則說，彭男經治療後狀況好轉，已可自主呼吸，生命徵象雖穩定，但未完全脫離險境。李婦也稍有好轉，意識仍不清，目前插管中，昏迷指數5分。

李婦女兒面對家中3人尋短，情緒激動難以平復，她也透露，媽媽與爸爸感情狀況不佳，經常對外訴苦。李婦女兒還表示，媽媽曾手術過，也曾因為健康因素心情低落，再加上外婆生病，弟弟又失聰，但在事發前並無異狀，還跟朋友相約要出國旅遊，是否因為這些原因選擇走上絕路不得而知。

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