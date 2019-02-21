李明哲第二？香港修「引渡中國條例」　時力憂矮化主權

▲時代力量立法院黨團記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

2019年2月12日香港特區政府保安局，向立法會「保安事務委員會」提出「引渡中國條例」，包括《逃犯條例》與《刑事事宜相互法律協助條例》修法，並獲立法會親中共議員的全力支持。時代力量黨21日開記者會質疑，恐將損及台灣主權，矮化我國，希望法務部清楚表態，要求港府納入考量。

港女來台遭殺害棄屍案，由於台港之間沒有引渡協議，無法將兇嫌引渡來台接受調查，香港保安局向立法會建議修法，未來包括台灣、澳門和中國只需經香港特首與法庭同意，就可以個案方式將嫌犯引渡。時代力量黨團總召徐永明指出，修法雖對個案有利，但恐對台灣造成更大的影響，修法將台灣將被視為中共政府的一部份，影響200多萬經商求學的民眾，將可能使赴港的台灣人可被送至中國受審，「變成李明哲第二」，而香港泛民派議員提案直接處理台灣跟香港，可惜沒有獲得支持。

徐永明說，法務部長在備詢時表示樂觀其成，對於他所質疑的僅說，會注意會研究，但「是事情還沒發生。」徐永明憂心，徐永明憂心修法後恐成寒蟬效應，影響香港民主與台灣民主。

時代力量秘書長陳惠敏表示，許多政治犯被中國羅織罪名，兩岸互助也不成比例，陸方的回覆都低於我方，而我方竟然與司法不透明的國家「以法論法」，簡單說，修法就是將台灣的法律內國法化，將台灣司法的主權吸收在中華人民中和國底下，這是非常有問題的部分。

徐永明提醒政府，香港的修法如果將台灣視為中華人民共和國的一部分作為前提，是否能接受？我們有沒有警覺？態度是什麼？另外，法務部是否可以呼應泛民派的議員的提案，就雙邊的引渡來處理，這部分政府可以更積極，表示態度。

法務部國際及兩岸法務司劉怡君表示，向來都在對等互惠尊嚴的原則下進行司法互助，當然不排除與香港進行司法合作事務。她強調「對等、尊嚴、互惠立場不變」，若以不對等的請求不會接受，會退回處理，不會在欠缺基礎下同意司法互助。有關於香港這次的修法，她強調，目前沒有看到草案，還在聽取各方意見，對於法治的行政都是好的現象，香港的政府必須要以智慧做政策，法務部對於不明朗的草案，暫時不作回應。

陸委會港澳蒙藏處專委黃廷輝表示，若一個中國為前提修法，「政府不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為」，保安局提出的修法建議已經引起爭議，也可能危及在港國人安全，希望港府要考慮告相關意見，審慎處理，回憶各界疑慮，政府也會關注修法進展，全力確保在港國人安全。