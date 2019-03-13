iPod Touch的客群到底是誰？這4種人是潛在買家

▲第6代iPod touch。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

你還記得iPod Touch嗎？這款產品上一次更新是在2015年，產品線已經有將近4年沒有更新了。蘋果預計將於美國時間3月25日舉辦發表會，外界紛紛猜測除了新的服務項目將公布外，iPod Touch也將迎來更新，外媒《phoneArena》為此特別進行分析，看看若是新iPod Touch真的發表，哪些族群會想購買該款產品。

iPod是蘋果相當有辨識度的一項產品，過去曾出過iPod classic、iPod shuffle、iPod nano和iPod touch，就連最一開始的iOS作業系統內的音樂程式都被稱為「iPod」。第一代iPod touch在2007年問世，隨著後續機種的推出，iPod touch逐漸成為一款「沒有電話功能」的iPhone，存在的合理性也逐漸受到質疑。

目前最新一代的iPod touch配有4吋螢幕，採用A8處理器，128GB售價為299美元（台灣售價為新台幣9590元）。這價錢已經可以購買其他廠牌的中低階智慧型手機了，那麼就算iPod touch之後推出全新版本，它的客群又會是誰呢？《phoneArena》分析認為，以下四種人是最有可能購買iPod touch的：

Android用戶

許多消費者常常會抱怨蘋果產品售價過高，雖然iPod touch的價錢也不低，但相對於iPhone來說，它已經相當親民了。此外，三星和索尼的智慧電視分別考慮支援蘋果的iTunes平台或Homekit，未來iPod touch將支援AirPlay 2也不是不可能。因此，未來蘋果可能會將iPod touch作為吸引Android用戶加入蘋果生態系的入門產品。

孩子們

現代小孩已經愈來愈常接觸這類消費性電子產品，iPod touch的大小就跟一般智慧型手機來說一樣，對於孩子們較小的手來說，能握得更緊，減少設備因掉落而損壞的可能。此外，蘋果有足夠的資源能夠製作原生節目，能提供孩子更好的影音內容。

經常旅行的人

幾乎所有消費性電子產品的致命傷都是電池，因為現在一個產品要處理的事情實在是太多了，再加上長期使用下來，電池難免出現老化，往往半天可能就需要充電。因此若你是個經常旅行，但在旅行途中卻又需要處理公事的人的話，多一台iPod touch作為你的娛樂設備，不但能在不消耗手機電量的狀況下觀看影片或聽音樂，還能同時利用手機來做別的事情。

年長者

對於年長者來說，一般的智慧型手機可能對他們來說太複雜了，但若是你想與他們一同使用iMessage或FaceTime，iPod touch將會是一個不錯的選擇，只要一直待在有Wi-Fi的地方，要達成這樣的目標，對iPod touch來說一點都不難。