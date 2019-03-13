iPhone「最新4個小撇步」！一招選擇超完美照片　果粉：手抖救星

▲如何選擇最棒的照片？趕快學起來！（圖／翻攝Apple YouTube／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

蘋果（Apple）官方最近公布4個使用iPhone的小撇步，讓果迷使用上更能得心應手。有果粉看完之後直呼，「太好用了」、「手抖救星」。

1、 發現最棒的照片

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使用「原況照片」（Live Photo）時，iPhone會記錄拍攝照片前後1.5秒的動態，因此不僅能拍攝照片，更能以動態和聲音捕捉當下的時刻，事後還能更改「主要照片」。

1. 開啟「原況照片」。

2. 點一下「編輯」。

3. 移動滑桿來更改影格。

4. 放開手指，然後點一下「設為主要照片」。

5. 點一下「完成」。

2、輕鬆秀出登機證

在錢包（Wallet）加入登機證後，當您到達機場時應會出現登機證，如果您的票卡上有感應符號，就可用於同樣顯示這個符號的讀卡機和銷售點終端機。

▲▼輕鬆秀出登機證。

3、立即請教線上專家

只要下載「Apple支援」（Apple Support）app，若iPhone出現問題，點後app後就能立即透過電話、對談或電子郵件請教專家，或預約方便的回電時間，或將產品送到Apple Store或附近的Apple授權維修中心進行維修。

▲▼聯繫線上專家。

4、不用擔心被潑水

iPhone擁有防水功能，從官方數據來看，iPhone XS的防水等級為IP68，號稱能在最深2公尺的水中停留長達30分鐘；iPhone XR的防水等級則為IP67，號稱可在最深1公尺的水中停留長達30分鐘。

▼iPhone防潑水。