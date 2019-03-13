新iPhone亮點一次看　沒驚喜只多一顆鏡頭

▲外界普遍認為，今年的新機發表會將延續2017年及2018年的模式，一口氣推出3款iPhone。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

蘋果通常會在9月發表新iPhone，但與往年相比，今年的新機恐怕無法帶給大家太多驚喜。Business Insider報導，2019的新一代iPhone除了3鏡頭及添增幫其他設備充電的功能外，怕是無其他新意了。

外界普遍認為，今年的新機發表會將延續2017年及2018年的模式，一口氣推出3款iPhone。往年iPhone的消息都吸引了大量新聞媒體、消費者及華爾街的關注，隨著iPhone的銷量下滑，今年的機款受矚目的程度可能較往年要大得多。蘋果在1月發布的財報中表示，假日銷售季的iPhone銷量年減15%，雖然蘋果其他領域的產品正在增長，如服務業務，但iPhone目前仍是蘋果最賺錢的產品。

以下是Business Insider整理，今年的新一代iPhone可能會有的亮點：

1. 3鏡頭系統

蘋果的新一代iPhone可能會配備3顆鏡頭，與三星、華為等手機大廠近期的模式相呼應。華爾街日報報導，新款的高階iPhone可能是目前iPhone XS Max的後繼產品，將成為蘋果新一代iPhone系列中唯一採用3鏡頭系統的機款。不過據彭博的說法，蘋果較低階的iPhone也可能會配3鏡頭。

2. 螢幕尺寸與目前系列相同，全面使用OLED螢幕

有地表最強蘋果分析師之稱的天風證券分析師郭明錤在報告中預測，蘋果新一代iPhone系列新機的螢幕尺寸，將與目前的系列機款相同。

據韓國媒體電子時報（Electronic Times）的報導，蘋果可能會在新系列中全面採用OLED螢幕，包括較低階的機款，這目前的產品陣容不同，入門級的iPhone XR目前是搭載LCD螢幕。不過郭明錤則認為，平價款仍會繼續沿用LCD螢幕。

3. 更好的Face ID

郭明錤在另一份報告中稱，蘋果今年將進一步升級Face ID功能，降低「環境中不可見光的影響」以改善使用體驗。彭博報導也指出，蘋果計畫改進臉部辨識功能。

蘋果在2020年預計將導入更複雜的3D相機，以提升AR表現，但這項技術可能會優先實現在iPad上，這一點郭明錤與彭博持有相同的看法。

4. 沒有快充豆腐頭

據MacOtakara的報導，蘋果新款iPhone的盒裝仍會放入萬年標配的5W充電頭，即便目前快充充電頭已然成為Android手機盒裝的標準配備。這也意味著，若果粉想使用快充功能得另買18W的充電頭。

5. 能為其他設備充電

郭明錤預測，蘋果新一代iPhone的3款新機都將支援雙向無線充電。三星新旗艦機款Galaxy S10已有支援此功能，將周邊設備Galaxy Watch Active和Galaxy Buds充電。

6. 連接埠換成USB Type-C

據彭博報導，測試了2019款iPhone的部分版本，這些版本的連接埠為USB Type-C而非蘋果的Lightning。這個說法與郭明錤相矛盾，他在報告中表示，新款iPhone仍會採用Lightning接口。

7. 採用磨砂玻璃

不要指望今年的iPhone系列新機的設計會與去年截然不同。彭博報導指出，新款iPhone的外型「看起來會與目前的型號相似」。郭明錤認為新機可能會換上霧面的磨砂玻璃，且仍保有「瀏海」設計。

8. 處理器、電池升級

彭博報導，今年的iPhone將採用全新的處理器，就像往年的iPhone一樣。郭明錤另外提及了其他更新，如升級電池及超寬頻組件，使室內定位及導航功能更優異。iPhone XR的後續機款將配備4GB RAM，目前為3GB。