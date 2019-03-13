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iPhone是能多厲害？蘋果公布20項主打功能

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▲▼蘋果在台灣區官網以「這才是iPhone」為名開設專區，介紹iPhone相關功能。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果在台灣區官網以「iPhone是能多厲害」來介紹iPhone相關功能。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

近年來智慧型手機市場百家爭鳴，但美國蘋果公司所推出的iPhone近期逐漸被冠上創新不足、價錢過高等印象，再加上美中貿易戰衝擊，導致去年以來iPhone在全球的銷量受到不小的衝擊，尤其是在中國大陸市場。為了挽回頹勢，蘋果除了祭出舊機換新機折價外，現在還在官網推出專區來介紹iPhone的大小功能。

蘋果在台灣區官網以「這才是iPhone」為名開設專區，中國大陸區的名稱則是「這很iPhone」，裡面主要是告訴大眾iPhone究竟能多厲害。該專區總共分享了20項iPhone特點，像是防潑抗水、對隱私權的注重、最多能31人的群組FaceTime、勿擾模式等等。

▲▼iPhone功能。（圖／翻攝蘋果官網）

▲該專區設計非常簡潔，只要點選自己想看的那個功能就會有詳細介紹。（圖／翻攝蘋果官網）

iPhone20項主打功能

1.防潑抗水功能： iPhone XS 在水深 2 公尺內，防護最長可達 30 分鐘；iPhone XR 在水深 1 公尺內，防護最長可達 30 分鐘。

2.隱私權：每則iMessage都透過點對點進行加密，確保安全。

3.放大文字：使用「螢幕顯示與亮度」設定內的文字大小滑桿即可對文字大小進行調整。

4.群組FaceTime：最多可同時讓31為朋友在同一個 FaceTime 通話中一起聊天。

5.勿擾模式：看電影或睡午覺時能不被打擾

6.Memoji：以選擇眼睛顏色、膚色、髮型，甚至是眼鏡款式，然後錄下自己說話、唱歌或轉動眼珠的樣子，並傳送給好友。

7.就寢時間：在設定好的就寢時間iPhone會播放一小段搖籃曲，讓用戶能睡滿所需的 8 小時。

8.尋找我的iPhone：能透過定位或播放聲音幫你找尋iPhone，甚至可以進行遠端鎖定或清空資料。

9.聽寫： 輕點鍵盤下方的麥克風，接著開始說話，「聽寫」功能便會幫你輸入訊息的文字，甚至連標點符號也可以輸入。

10.螢幕錄製：可以記錄用戶在 iPhone 上進行某項操作的每個步驟和畫面。

11.iMessage照片效果：在「訊息」內拍攝照片或影片，然後輕點畫面左下方的「星號」按鈕就能加入各種有趣的效果。

12.點按回應：在「訊息」中點兩下你想要回覆的文字泡泡或照片，然後輕點想要的有趣回應即可傳送圖案。

13.管理通知：用戶可以輕鬆關閉來自特定 app 的提醒，或是選擇要讓哪些通知發出聲音。

14.放大鏡：在「輔助使用」設定裡啟用「放大鏡」，只要按三下側邊按鈕，即可啟用，能輕鬆閱覽字體較小的字。

15.全螢幕效果：使用 iMessage 時，只要按住傳送箭頭即可預覽你的效果選項，放開即可傳送，有煙火、五彩碎紙、雷射光等效果可供選擇。

16.點兩下：在鍵盤輸入時，只要點兩下空白鍵就能輸入句號，增加打字效率。

17.測距儀App：藉由擴增實境（AR）功能，利用內建的「測距儀」可以快速測量真實世界物體的長寬高。

18.醫療卡和SOS緊急服務：急救人員不須使用密碼，就能存取你的重要醫療資訊。當你旅行在外，iPhone 還能自動致電當地的緊急服務號碼。

19.螢幕上方觸控：透過這項功能，能藉由將整個畫面下拉，藉此輕鬆觸控畫面頂端的內容。

20.還原輸入：只要將iPhone搖一下，就能在任何 app 內能清除剛剛輸入的內容，甚至還可以還原某個動作，例如不小心刪除了備忘錄。

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關鍵字：Apple,蘋果,iPhone,主打功能,實用,小技巧

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