桃園鐵路地下化　鄭文燦：中原大學發展看好

▲桃園鐵路地下化後，鄭文燦表示：中原大學發展看好。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「中原創業村、中原埤塘公園、中原大學站…等建設，市府將陸續展開。」桃園市長鄭文燦12日出席中原大學「知行領航館」落成剪綵暨感恩典禮表示，市府將普忠路原軍備局的用地，委託中原大學規劃為中原創業村，在結合知行領航館的資源後，將加速推動桃園亞洲‧矽谷的發展。

此外，桃園鐵路地下化後，市府將打通中原車站到普忠路，並設有25米的林蔭大道與1公頃的車站廣場，讓中原大學空間能夠更開闊。而未來中原大學校舍後方亦有中原埤塘生態公園，將是結合校園的優質休閒地點，成為市民朋友的好去處。

▲中原大學「知行領航館」落成啟用。（圖／記者楊淑媛攝）

對於，中原大學附近各項環境改造計畫，市府團隊會繼續支持中原大學，使其能夠成為台灣下個世代打造競爭力與未來人才的基礎。鄭文燦也肯定中原大學的知行領航館，因應世界智慧科技的發展潮流，聚焦於工業4.0的技術創新與人才培育，同時發展大數據、人工智慧、機器人、機械手臂等新科技，對台灣的發展相當重要。

同時，中原大學作為產學合作的典範，育成不少人才、技術與夢想，過去不僅得到教育部、經濟部、科技部等多項補助，在企業用人的私校評比中經常名列前茅，在辦學績效方面，也深受學生與家長的肯定，是相當優質的學校。