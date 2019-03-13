汪洋主持政協閉幕　發表2703字報告：做好存異、化異工作

▲汪洋在全國政協閉幕會上發表講話。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

全國政協十三屆二次會議13日上午在人民大會堂舉行閉幕會，由全國政協主席汪洋主持。在講話中，汪洋圍繞新中國成立70週年、重視不斷學習、崇尚創新、增強團結等方面，發表了2703字的報告。汪洋表示，在政協增進團結，要靠批評和自我批評、教育和自我教育，耐心細致地做好存異、化異等工作，形成思想上的真正團結。

汪洋講話全文：

各位委員，同志們！中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議，經過全體委員共同努力，圓滿完成各項議程，就要勝利閉幕了。

這次會議是在全面建成小康社會進入關鍵之年召開的，中共中央高度重視，各有關方面大力支持。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導同志，出席大會開幕會和閉幕會，深入界別小組聽取意見和建議，與委員共商國是。

廣大政協委員認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以高度的政治責任感和歷史使命感，深入討論政府工作報告和其他報告，認真審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告等文件，圍繞統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，緊扣決勝全面建成小康社會，深入協商、積極建言，取得重要成果。這次會議充分發揚民主、廣泛凝聚共識，是一次求真務實、團結奮進的大會，展現了人民政協這一專門協商機搆的獨特優勢，彰顯了中國特色社會主義民主政治的生機活力。

今年是中華人民共和國成立70週年，人民政協也將迎來70華誕。70年風雨兼程，70年砥礪前行。在中國共產黨領導下，偉大的祖國發生了翻天覆地的變化，偉大的中國人民正沿著中國特色社會主義大道闊步前進，偉大的中華民族比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現偉大復興的夢想。

70年來，人民政協積極投身建立新中國、建設新中國、探索改革路、實現中國夢的壯麗實踐，走過了輝煌的歷程，建立了歷史的功勛。中國特色社會主義進入新時代，人民政協的舞台更加寬廣，責任更加重大。我們要不忘初心，牢記使命，堅持人民政協的性質定位，把握人民政協新的歷史方位，堅守信念和定力，汲取經驗和智慧，推動人民政協事業不斷向前發展。

我們要崇尚學習、加強學習，加強思想政治引領，把科學理論武裝成果轉化為團結奮斗的共同思想政治基礎。學習是成長進步的重要階梯。善於學習就是善於進步。人民政協在學習中走到今天，更要在學習中走向未來。面對新時代新方位新使命，人民政協必須繼承學習的光榮傳統，把學習作為各級政協組織和廣大政協委員的政治責任，作為加強思想政治引領的有效途徑，更加崇尚學習、積極改造學習、持續深化學習。

要把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重，及時跟進學習貫徹習近平總書記最新重要講話精神，鞏固深化習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想學習研討活動成果，持續在學懂弄通做實上下功夫，做到學思用貫通，知信行統一，打牢增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的思想根基。

要堅持理論聯繫實際，在履職實踐中提高思想政治水平，悟原理、求真理、明事理，努力使思想、能力、行動跟上中共中央的部署要求和人民政協事業發展需要，努力使建言資政更加建之有方、言之有理、資之有效。要充分運用新中國成立70年來的寶貴精神財富，認真學習中國共產黨的歷史、統一戰線的歷史、人民政協的歷史，樹立正確的歷史觀，深刻理解70年歷史性變革中所蘊藏的內在邏輯，不斷增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，在習近平新時代中國特色社會主義思想旗幟下攜手前進。

我們要崇尚創新、勇於創新，加強協商民主建設，推動政協協商民主制度程序和運行方式的完善。人民政協作為人民民主的重要實現形式，作為社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機搆，是中國共產黨領導各黨派團體和各族各界人士在政治制度上的偉大創造，具有獨特、獨有、獨到的優勢。實踐沒有止境，探索沒有止境，創新也沒有止境。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，把握民主協商的政治原則，運用民主集中制的優勢，植根中國大地，積極探索創新，使人民政協的工作跟上新時代步伐。

要按照完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的目標要求，推進中共中央關於政協協商民主建設重大改革舉措落實，進一步完善專門協商機搆的制度體系，推動人民政協制度更加成熟更加定型，更好地通過政協制度的有效運行和民主程序，把黨的主張轉化為社會各界的共識和行動。要注重政協協商形式和協商內容相匹配、協商程序和協商效率相統一，豐富運行方式方法，運用現代信息技術等手段，拓展不同意見互動交流、各種觀點深入溝通的平台和渠道，形成有事好商量、眾人的事情由眾人商量的秩序和氛圍，努力使專門協商機搆「專」出特色、「專」出質量、「專」出水平。

我們要崇尚團結、增進團結，加強雙向發力工作，匯聚起服務黨和國家中心任務的合力。團結是攻堅克難的制勝法寶。中國革命、建設、改革的歷史，就是一部中國共產黨領導全國各族人民團結奮斗的歷史。人民政協是堅持大團結大聯合、朝著共同奮斗目標不斷前進的制度結晶。人民政協追求的團結，是建立在求同存異、聚同化異之上的廣泛團結，是建立在共同事業、共同利益之上的堅強團結。

在政協增進團結，要採取正確的方針和正確的方法，堅持和風細雨式的平等協商，靠批評和自我批評、教育和自我教育，耐心細致地做好存異、化異等工作，形成思想上的真正團結。要發揮人民政協作為國家治理體系重要組成部分的作用，在解決人心向背和力量對比上下功夫，提高建言資政和凝聚共識雙向發力的質量，多做宣傳政策、解疑釋惑的工作，多謀防範風險、化解挑戰的良策，多鼓提振信心、團結奮斗的干勁，把思想和行動統一到中共中央對重大形勢的科學判斷和對重大工作的決策部署上來，把智慧和力量匯聚到共筑中國夢上來，努力畫出最大同心圓。

新時代的人民政協要有新時代的樣子，新時代的政協委員也要有新時代的形象。要按照懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行的要求，全面加強委員隊伍建設，著力提升整體素質和履職本領，擔負新的使命、成就新的光榮。政協沒有名譽委員，只有責任委員，所有委員都要盡職盡責，用心用力。

要保持奮斗者的姿態和干勁，敢於擔當、善於斗爭、永不停步、永不懈怠，始終心繫國事、情牽民生，當好人民政協制度的參與者、實踐者、推動者，寫好每年的「委員作業」，答好時代給出的考卷，展現新時代政協委員的絢麗風釆，書寫人民政協事業發展的光輝篇章。

各位委員、同志們！新中國成立70年來的輝煌是中國人民一代接著一代干出來的，人民政協事業的發展也凝結著一屆又一屆政協委員的不懈奮斗。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，繼續奮斗，切實把中共中央的決策部署和對人民政協工作的要求落實下去、把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來，以優異成績慶祝新中國成立70週年，為決勝全面建成小康社會，為把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國作出新的更大貢獻。

我宣布，中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議閉幕。