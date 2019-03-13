陸政協委員駱沙鳴：望與台灣民代共同探討兩岸融合新路徑

▲針對兩岸議題，駱沙鳴發表言論。（圖／人民日報）



記者吳易達、曾俊豪／台北、北京連線報導

大陸全國政協委員、福建泉州市政協副主席駱沙鳴13日指出，將爭取更多機會與台灣的民意代表進行廣泛深入的交流與協商，共同探討兩岸融合發展的新路徑，把「兩岸一家親」變成為「兩岸一家人」，相信大家都能成為「兩岸統一的圓夢人」。

針對「政協委員推動海峽兩岸融合發展時如何發揮作用」，駱沙鳴表示，「其實聚焦民生、服務發展、服務融合、促進統一，是我們台盟界別委員的本分。我的故鄉在台灣，歷史上，台灣44%同胞的祖籍地就在泉州，所以加大閩南文化等兩岸屬地文化的交流，對於增加台灣同胞的民族、國家認知認同和感情都十分有益。」

駱沙鳴指出，在兩岸閩南語歌星總決賽現場，兩千多位台灣同胞在台南的文化中心座無虛席，「令我感動，感悟之下，我向全國政協提交了關於要加大兩岸文化交流提質增效的提案。」

駱沙鳴表示，為了更好地改善台灣青年在大陸創業、創新、創造的發展環境，「我也建議能夠進一步改善卡式台胞証的使用功能，能夠為台灣青年在大陸的創業基地制作『懶人包』，以及推出惠台政策APP，為台灣學生來大陸遊學，提供更多的實習崗位，吸引更多的台胞、台企來福建這個第一家園。」

駱沙鳴指出，「我認為我們應該爭取更多的機會與台灣的民意代表進行廣泛深入的交流與協商，共同探討兩岸融合發展的新路徑，還要傾聽2300萬台灣同胞的所思所盼，以心交心，以情換情，相向融合，把兩岸一家親變成為兩岸一家人。」

最後，駱沙鳴也表示，「親人之間沒有解不開的結，相信我們都能夠成為兩岸統一的圓夢人。」