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大陸全國政協閉幕　「七大塊」提案中經濟類佔四成

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▲▼政協閉幕。（圖／翻攝自央視）

▲汪洋在發表報告。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

全國政協十三屆二次會議閉幕會13日上午在人民大會堂舉行，由全國政協主席汪洋主持，中共中央總書記習近平和相關高層都出席了會議。在立案提案中，委員提案3499件，佔90.67%，其中，經濟建設方面提案1484件佔比最大，是總數的38.46%。提案集中在七大方面，包括經濟、民主政治、貫徹「一國兩制」方針等。

據悉，全國政協十三屆二次會議閉幕會應出席委員2157人，實到2123人。通過政協第十三屆全國委員會第二次會議關於常務委員會工作報告的決議，通過政協第十三屆全國委員會提案委員會關於政協十三屆二次會議提案審查情況的報告，通過政協第十三屆全國委員會第二次會議政治決議。

據會上工作人員表示，截至3月7日17時，共收到提案5113件；經審查，立案3859件，並案133件，轉為意見和建議1121件；在立案提案中，委員提案3499件，佔90.67%；集體提案360件，佔9.33%，「總體看，委員質量意識普遍增強，提案提出更加鄭重，選題更加聚焦，調研更加扎實，建議更加具體，質量明顯提高，彰顯了履職建言的責任感和使命感。」

▼政協閉幕現場。（圖／翻攝自央視）

▲▼政協閉幕。（圖／翻攝自央視）

據工作人員在會上表示，在立案提案中，經濟建設方面提案1484件，佔總數的38.46%；政治建設方面提案308件，佔7.98%；文化建設方面提案266件，佔6.89%；社會建設方面提案1336件，佔34.62%；生態文明建設方面提案350件，佔9.07%；其他方面提案115件，佔2.98%。

提案反映比較集中的建議主要有七大塊，一是在繼續打好三大攻堅戰方面，主要有堅持底線思維，防範金融市場異常波動，穩妥處理地方政府債務風險；推進脫貧攻堅與鄉村振興銜接，鞏固脫貧成果，有效防止返貧；建立大氣污染防治大數據中心，推進生態環境監測網絡建設，打贏藍天保衛戰等。

二是在保持經濟平穩健康發展方面，主要有搆建親清新型政商關係，優化民營經濟發展環境；推動製造業高質量發展，積極推進供給側結搆性改革；統籌協調「穩投資」，提振市場信心；推動科技創新，加快新舊動能轉換；加大收入分配制度改革力度，推動消費提質升級；推動小農戶和現代農業發展有機銜接；彌補基礎設施短板，發揮南水北調工程綜合效益；推動粵港澳大灣區、長江經濟帶、京津冀、長三角區域發展，共建「一帶一路」等。

▼習近平出席政協閉幕。（圖／翻攝自央視）

▲▼政協閉幕。（圖／翻攝自央視）

三是在發展社會主義民主政治方面，主要有推進法律制定和修訂工作，把政府活動全面納入法治軌道，深化司法體制改革；深化「放管服」和綜合行政執法改革，完善監督問責機制；堅決糾正「四風」，治理「文山會海」；加強和改進新時代人民政協工作，突出思想政治引領等。

四是在繁榮社會主義文化方面，主要有以慶祝中華人民共和國成立70週年為契機，進一步加強紅色文化資源保護和利用；推進社會主義核心價值觀進校園；提高基本公共文化服務覆蓋面和適用性；推動文化產業高質量發展；講好中國故事，提升中華文化影響力；扶持體育社會組織健康發展，廣泛開展全民健身活動等。

▼委員們在聆聽汪洋發表報告。（圖／翻攝自央視）

▲▼政協閉幕。（圖／翻攝自央視）

五是在更好保障和改善民生方面，主要有優化就業結搆，促進高質量就業；大力推進職業教育改革，多渠道擴大普惠性學前教育供給；把抗癌藥等救命救急的好藥納入醫保報銷，完善醫療保障異地就醫即時結算制度；推進養老服務體系建設，促進「醫養防融合」；推進居民參與社區治理，實現共建共治共享格局等。

六是在加強生態建設和推動綠色發展方面，主要有推進重點流域和近岸海域綜合整治；發展清潔能源，實現能源結搆調整「軟著陸」；推廣試點經驗，完善自然資源資產負債表編制工作；探索「造血式」生態補償長效機制，優化環境經濟政策等。

七是在維護民族團結和堅持中國宗教的中國化方向，落實僑務政策，加強國防和軍隊建設，全面準確貫徹「一國兩制」方針，推進祖國和平統一進程，推動搆建人類命運共同體等方面提出建議。

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大

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