14億人口特有的消費底氣　外商投資法帶進更多高端產業

▲2019兩會。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

為吸引高端新興產業外資，大陸推出《外商投資法》，透過准入前國民待遇加負面清單管理制度等方案，製造誘因。《人民日報》刊出具名評論指出，中國境內曾出現擔憂中國勞力與土地優勢弱化後，會引發外資撤離的聲音，「事實卻是高端新興產業外資進入，中國擁有近14億人口，擁有世界上規模最大並在穩步擴容的中等收入群體，對外資散發著獨特魅力。」

大陸新推行的《外商投資法》草案8日提交十三屆全國人大二次會議審議，內容包含5大特色。評論員王珂提到，中共黨中央顧問委員會主任鄧小平在1978年12月提出制定外國人投資法後，「外資三法」創造出良好的外資營商環境，「為了推動新一輪高水平開放，營造國際一流營商環境，適應新時代的改革開放需要，迫切需要制定一部新的外商投資基礎性法律。」

王珂說，外商投資法草案看點十足，以「對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度」等條文最受矚目，「2013年，中國首份外商投資准入負面清單在上海自貿試驗區發布。經過先行先試，自貿試驗區負面清單管理模式2016年在全國推廣，外商投資法將這項創新的制度以法案方式固定下來。」

▼中國排名靠前的省份GDP。（圖／國家統計局）

王珂說到，外商投資負面清單問世以來不斷縮減，去年發布的版本中，限制措施比前年減少四分之一，「在金融、交通、汽車、船舶製造等22個領域放寬了外資准入限制。」

王珂說明，外商投資法草案以「促進」和「保護」為核心，事前放寬准入，事中事後給予服務和保護，「草案中，一視同仁、公平競爭的原則得到清晰體現，內外資企業得到一致公平對待。」

▼大陸人口多、消費力強，示意圖。（圖／CFP）

王珂表示，中國境內曾出現擔心的聲音，害怕中國勞動力、土地等傳統優勢弱化後，會引發外資撤離潮，而事實則是低端製造業外資轉移，但高端新興產業外資進入，「中國擁有近14億人口的廣闊市場，擁有世界上規模最大並在穩步擴容的中等收入群體，對外資散發著獨特魅力。」

王珂強調，放眼全球，中國仍是投資熱土，去年全球外國直接投資持續下滑，跌到國際金融危機的最後水平，「中國去年實際使用外資共人民幣8856億元（約新台幣4兆元），創下歷史新高。」