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車子「自動」滑進溪裡釀2死！　粗心母購物後發現…「小孩消失了」

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲粗心的媽媽佩聶。（圖／翻攝自太陽報

 國際中心／綜合報導

美國一名25歲粗心媽媽佩聶（Jenea Monique Payne）在9日時，將3個小孩留在鎖上的車後，自己走進超市購物；其中一名4歲的小孩似乎誤將鑰匙插入並發動引擎，導致車子緩慢駛過一處草坪後墜入前方的溪中遭到沖走。儘管一旁的民眾看到後緊急跳入水中救人，但其中2名小孩仍因逃生不及而死亡。

綜合外媒報導，佩聶當天載著分別為4歲、2歲和1歲的小孩，到密西西比一處超市購物，但她卻將睡著的小孩留在車上，自己一人下車；當她再度出現時驚訝的發現，她的車子竟然不見了！因為車子已經「自行」駛向前方，穿越草坪後落入溪裡，而裡面的兩名小孩也因為車門被鎖住，無法逃生後死亡。

目擊者指出，當時看到車子在發動的狀態下，慢慢從草坪滑入溪裡然後整輛車被沖走。當地消防隊長剛好人在附近，看到意外發生後連忙跳入水裡想救人，儘管敲破車窗，但仍舊只來的及救出一名2歲的小男孩，無法阻止憾事發生。

報導中指出，警方認為這起事件發生的主因，應該是坐在副駕駛座的4歲小男孩誤拿車子鑰匙，插入發動引擎之後讓車子處於空檔的狀態，車子才會自動向前滑行；而佩聶則是因為將小孩獨留車上，被指控犯下疏忽兒童罪和過失殺人罪。

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關鍵字：車子,意外

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