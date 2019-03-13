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臨盆孕婦「嗨到一半」生產！垃圾袋裝「嬰+胎盤」丟路邊　竟只為趕回家喝酒

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▲▼（圖／翻攝自vk／Телекомпания Город | Телеканал Город）

▲事發現場。（圖／翻攝自vk／Телекомпания Город | Телеканал Город

國際中心／綜合報導

俄羅斯一名31歲女子尤里雅（Yulia）日著挺著大肚，在自家與朋友開趴喝酒，沒想到狂歡到一半，她竟然在廁所裡產下了一名嬰兒，但隨即將小孩跟胎盤用垃圾袋包住，拿到街上丟到大型垃圾箱中，再返回家中繼續飲酒作樂。

根據外媒報導，這起事件發生在俄羅斯梁贊（Ryazan），尤里雅是一名道路清潔人員，育有兩名分別為3歲和4歲的小孩；日前懷有身孕的她邀請朋友到家中開酒趴，喝酒喝到一半，她突然將自己鎖在廁所，並在裡頭生下了寶寶。

不過尤里雅似乎不想將這名嬰兒留下，因為在生產過後，她竟然將小孩跟胎盤放到一個垃圾袋中，並帶到街上扔進垃圾箱裡頭，隨後裝做甚麼事也沒有的樣子，回到公寓中繼續與朋友喝酒。

據悉，該名新生的嬰兒在垃圾箱裡頭待了2小時後，哭聲被一名女性路人聽到才得以獲救；小孩遭到救出時全身裸體，垃圾袋裡滿滿都是血跡，更因為長時間待在寒冷的地方，造成體溫過低必須住進加護病房，而且多個器官也出現衰竭的情況，目前仍在接受急救當中。

當地警方隨後循線逮捕了醉茫茫的尤里雅，並在公寓中的浴室裡發現了血跡以及其他的證據；尤里雅在接受調查時則稱，為了繼續跟朋友聚會喝酒，她也沒有查看小孩的性別，就將小孩給丟掉了。

報導中指出，尤里雅因被指控企圖謀殺新生兒，導致被剝奪身為父母的權利，她的其他兩名小孩現在也已經被安置在孤兒院當中；若是她被判有罪，很有可能要面臨長達5年的牢獄之災。

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關鍵字：俄羅斯,嬰兒,喝酒

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