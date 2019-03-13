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男友致命體液！她吞下「過敏狂嘔」　全身發疹呼吸困難休克

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▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲發生性行為時應戴保險套，有藥物過敏病史的男女更應該如此。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

西班牙31歲女病患阿莉坎特(Alicante)日前和32歲男友交歡時，吞下男友的精液，沒想到竟然開始嘔吐、呼吸困難，接著引起全身發疹，最後失去意識，被驚慌的男友趕緊送醫。經醫師初步診斷，阿莉坎特是「過敏性休克」(anaphylactic shock)，因此緊急為她注射腎上腺素等藥物，之後才順利讓她恢復呼吸，並在一周後康復出院。

這起罕見的案例被刊載在最新一期的《英國醫學期刊》(BMJ，British Medical Journal)，阿莉坎特有對盤尼西林類的抗生素過敏的病史，平時也會注意避開接觸這類藥物，而且相當確定自己發病前並沒有使用這類藥物。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲阿莉坎特(Alicante)深情吞下男友精液，卻引發過敏性休克。（圖／翻攝pixabay）

就在吞下32歲男友的精液後，阿莉坎特不僅開始嘔吐、呼吸困難，全身冒出大量紅疹，最後在不省人事的情況下被男友送往醫院。醫生診斷出阿莉坎特是「過敏性休克」後，除了腎上腺素外，還施打了類固醇與氣管擴張劑沙丁胺(salbutamol)，才救回她的性命。

阿拉坎特大學綜合醫院(Hospital General Universitari d'Alacant)醫師阿曼娜拉(Susana Almenara)發現，阿莉坎特男友當時因為內耳發炎，正在服用含有阿莫西林-克拉維酸(amoxicillin-clavulanic acid)的抗菌藥物，才揭露了這件事情的起因是「藉由精液傳遞的阿莫西林」。值得一提的是，《英國醫學期刊》認為，這應該是文獻紀載的首起案例。

「這起案例讓我們知道，口交也會有相對的危險性」，阿曼娜拉說，「正確的早期診斷才能給過敏性休克患者充足的治療，以降低傷亡發生的機率。」她呼籲所有曾因藥物引發過敏症狀的女性，在進行可能接觸、吸收對方體液的性行為，像是口交的情況下，為了個人安全，一定要全程使用保險套，「早就有因為性交、接吻等體液交換，導致藥物過敏的案例。」

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