　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／健身教練遭持槍攔車　「被害人竟遭移送」急告副所長違法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區日前一名男子佔據車道買檳榔，後方白色轎車欲超車，引男子不悅，進而降窗持空氣槍攔車恐嚇白車車主；警訊時，男子還反咬一口說「他先攔我車，還嗆他是警察要逮補我」，被害車主竟與男子雙雙被以恐嚇、強制罪移送。被害呂姓車主憤恨不平說「這是栽贓，從沒說我是警察，我是被害人啊」，但承辦慈福派出所副所長堅持移送，呂男緊急請家人向法院「提審」並委請律師對該副所長提告違法拘禁。

▲▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇，事後被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

▲鄭姓男子右手持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼鄭姓男子下車持槍拉滑套走向呂姓健身教練。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇，事後被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

從事健身教練工作的呂姓男子（30歲）17日下午4時許，在返回新北市三重區公司時，行經自強路五段一處檳榔攤，鄭姓男子（25歲，妨害公務前科）駕駛的黑色BMW小客車剛好暫停買檳榔擋住車道，心想超車繞過離開，未料鄭男突然加速不給超車，呂男只好駛回車道跟在後方。

2車前後持續行駛至仁義街200號時，鄭男突然逆向停到對面車道，並降窗拿出一把手槍對呂男比劃恐嚇，呂男擔心是真槍，如果在街上擊發恐會造成傷亡，於是放膽停好車，想要安撫鄭男情緒；鄭男一下車，立刻舉槍拉滑套，呂男見狀趕緊上前拍他肩膀安撫，整個過程都被對面商家監視器拍下。

鄭男原本情緒氣焰高漲，眼睛瞥見呂男白車擋風玻璃貼著警友會警徽，問道「警察有什麼了不起？這不是真槍，你拿去驗啊！」呂男解釋「我不是警察，你不要那麼激動」，鄭男趕緊將槍丟進車內，呂男趁機報警。

▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇，事後被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報出動快打部隊到場，呂男告訴警方對方拿槍攔車恐嚇，鄭男見大批警力將他包圍，大喊「是他攔我的車，還恐嚇我耶，槍拿回去驗啊」，警員立即上銬將他逮補，並在駕駛座起獲一把空氣手槍，沒多久轄區派出所鍾慶君副所長著便服與鄭男父親到場了解狀況，隨後由鍾副所長開鄭男黑色BMW載鄭男返回派出所偵訊。

呂男表示，當時承辦女警員請他將車停回公司再持行車記錄器到派出所製作筆錄，做完後，鍾姓副所長竟要女警再做一份筆錄，因鄭男供稱當時遭呂男攔下並自稱警察恐嚇要逮捕他，女警從行車記錄器及商家監視器研判，呂男並無攔車恐嚇嫌疑為由拒絕，副所長氣炸說「妳不做（蓋章），拿我的蓋」，呂男不敢置信自己是被害人竟被依現行犯移送法辦，緊急請家人到法院「提審」。

▼被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇，事後被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

經過近24小時的拘禁、移送、開庭，呂男無罪釋放步出法院，回想當時鄭男不斷說父親是學校校長，關係很好，要求和解；他懷疑鄭男父親與副所長熟識，才會惡意移送，於是第一時間打給律師，擬定刑事告訴狀，對新北市三重分局慈福派出所副所長鍾慶君提告惡意逮補、拘禁、移送。 

▼被害的健身教練法院無罪釋放他後，他委任律師對派出所副所長鍾慶君提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇，事後被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇，事後被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

【其他新聞】

永和服飾店竟是詐諞洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

單身狗太寂寞都靠性感女內衣　正妹被偷到抓狂架監視器揪色賊

打贏送法院、打輸送醫院！天元宮櫻花吸客爆火氣　勸架警語直接地氣　

ET快訊
我來了！雄女學霸前男友學測滿級分　可望進台大醫科「3人同校」
這題你會？國小「動動腦作業」難倒萬人　網「一條線神解」
熱褲妹「美腿全露」逛夜市　一看是TWICE 3門面女神！
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：健身教練,恐嚇,強制,移送,提審,拘禁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

影／永和服飾店竟是詐騙洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

快訊／敦化北路「母子」陳屍飯店　僅留一張紙條：請尊重我們

影／慶富另涉基隆海生館9.5億聯貸　檢調「接人」董座交保秒被帶回

影／晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

華航機師偷吃酒店妹射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打

快訊／高雄三民區計程車起火燃燒　駕駛座赫見一焦屍

停路口「禮讓他車」　酒駕騎士追撞喪命...駕駛判5個月

新FOCUS全台首撞網熱議　還原「撞」況：姐弟試車業務坐旁邊

美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數「在幹嘛」

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

停路口「禮讓他車」　酒駕騎士追撞喪命...駕駛判5個月

新FOCUS全台首撞網熱議　還原「撞」況：姐弟試車業務坐旁邊

美女醫「戰」已婚男醫19次　男出庭當正宮面細數「在幹嘛」

雄女學霸前男友學測滿級分　可望進台大醫科「3人同校」

承包基隆海生館涉詐貸3億　慶富董座甫獲釋又再度聲押

水電工見女兒身材好　對胸「摸一把」判9個月

海巡署破獲102萬顆新興毒品　蔡英文：反毒是政府第一要務

影／健身教練遭持槍攔車　「被害人竟遭移送」急告副所長違法

前一天燒炭獲救...　基隆男開槍射太陽穴亡　搜出3把槍

影／松山商旅母子雙屍命案　警追房內兩罐神秘刺激性液體

無印良品2款礦泉水致癌物超標　避免「溴酸鹽」過量2招自保

叩叩叩！垃圾桶「蹦出大眼喵」　網嚇丟手機：恐怖箱吧

墨西哥首間寵物血庫成立！　熱血貓狗拯救眾多同伴生命

安心亞穿白紗羞激吻　禾浩辰自豪持久力：快把我搞死！

歐洲舞台首次搬進台北！　《鐘樓怪人》全本全景視覺體驗

純白系+陽光玻璃窗！南投IG人氣蠻荒咖啡　賞日月潭綠意美景

跟球球交往中？她拍MV說溜嘴　哲哲正面解答「女友身份」！

毛小孩有福！北市「寵物、健身、機車」店面可進住宅區

小水獺學游泳主人玩耍中暗算　腳滑落水嚇逃：不玩了QQ

沖繩春訓／奈良情侶愛大王！特製王柏融球衣加印我國國旗

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

17歲少年借400萬名車　撞護..

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我..

8煞掃射開錯槍　見小孩睡覺道歉..

老師滑手機救生員聊天　男童泳池..

機師偷吃酒店妹　射後不理當街打..

即／母子陳屍北市飯店　留一張紙..

隔壁帥男熟睡只穿內褲　服務員直..

出生5天嬰遭淹死　21歲未婚媽..

正妹狗驚斷3牙　控飼主一去不回

老母親見兒注毒過量倒地　遺書寫..

車子硬要塞窄巷只好乖乖付錢

即／基隆男舉槍自盡　子彈貫穿太..

誰摔死李新第9集　羅淑蕾批：根..

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

更多熱門

相關新聞

少年買臭豆腐　醉男嗆「看三小」揮拳

新北市淡水區一名男子酒後與妻子去買臭豆腐，見排隊的少年瞄了他一眼，怒罵「看三小啦」，隨手朝他揮拳，少年父親立即持安全帽反擊，雙方在攤位旁互毆，目擊民眾趕緊報警，警方到場將2人隔開，男子酒氣沖天還不斷嗆聲，事後2人互告傷害、恐嚇。

嚴懲酒駕　台南市取締不手軟

違停佔路買檳榔　不給超車還持假槍恐嚇

溫馨接送挨告　運將7字證清白

OL遭性侵　裝潢工嗆：今天要定妳

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

國小作業難倒家長　一條線神破解

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面