影／健身教練遭持槍攔車　「被害人竟遭移送」急告副所長違法

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區日前一名男子佔據車道買檳榔，後方白色轎車欲超車，引男子不悅，進而降窗持空氣槍攔車恐嚇白車車主；警訊時，男子還反咬一口說「他先攔我車，還嗆他是警察要逮補我」，被害車主竟與男子雙雙被以恐嚇、強制罪移送。被害呂姓車主憤恨不平說「這是栽贓，從沒說我是警察，我是被害人啊」，但承辦慈福派出所副所長堅持移送，呂男緊急請家人向法院「提審」並委請律師對該副所長提告違法拘禁。

▲鄭姓男子右手持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼鄭姓男子下車持槍拉滑套走向呂姓健身教練。（圖／記者陳以昇翻攝）

從事健身教練工作的呂姓男子（30歲）17日下午4時許，在返回新北市三重區公司時，行經自強路五段一處檳榔攤，鄭姓男子（25歲，妨害公務前科）駕駛的黑色BMW小客車剛好暫停買檳榔擋住車道，心想超車繞過離開，未料鄭男突然加速不給超車，呂男只好駛回車道跟在後方。

2車前後持續行駛至仁義街200號時，鄭男突然逆向停到對面車道，並降窗拿出一把手槍對呂男比劃恐嚇，呂男擔心是真槍，如果在街上擊發恐會造成傷亡，於是放膽停好車，想要安撫鄭男情緒；鄭男一下車，立刻舉槍拉滑套，呂男見狀趕緊上前拍他肩膀安撫，整個過程都被對面商家監視器拍下。

鄭男原本情緒氣焰高漲，眼睛瞥見呂男白車擋風玻璃貼著警友會警徽，問道「警察有什麼了不起？這不是真槍，你拿去驗啊！」呂男解釋「我不是警察，你不要那麼激動」，鄭男趕緊將槍丟進車內，呂男趁機報警。

▼鄭姓男子持槍將呂姓健身教練攔車恐嚇。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報出動快打部隊到場，呂男告訴警方對方拿槍攔車恐嚇，鄭男見大批警力將他包圍，大喊「是他攔我的車，還恐嚇我耶，槍拿回去驗啊」，警員立即上銬將他逮補，並在駕駛座起獲一把空氣手槍，沒多久轄區派出所鍾慶君副所長著便服與鄭男父親到場了解狀況，隨後由鍾副所長開鄭男黑色BMW載鄭男返回派出所偵訊。

呂男表示，當時承辦女警員請他將車停回公司再持行車記錄器到派出所製作筆錄，做完後，鍾姓副所長竟要女警再做一份筆錄，因鄭男供稱當時遭呂男攔下並自稱警察恐嚇要逮捕他，女警從行車記錄器及商家監視器研判，呂男並無攔車恐嚇嫌疑為由拒絕，副所長氣炸說「妳不做（蓋章），拿我的蓋」，呂男不敢置信自己是被害人竟被依現行犯移送法辦，緊急請家人到法院「提審」。

▼被害的健身教練竟遭移送，法院無罪釋放他後，他對派出所副所長提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝）

經過近24小時的拘禁、移送、開庭，呂男無罪釋放步出法院，回想當時鄭男不斷說父親是學校校長，關係很好，要求和解；他懷疑鄭男父親與副所長熟識，才會惡意移送，於是第一時間打給律師，擬定刑事告訴狀，對新北市三重分局慈福派出所副所長鍾慶君提告惡意逮補、拘禁、移送。

▼被害的健身教練法院無罪釋放他後，他委任律師對派出所副所長鍾慶君提告違法拘禁 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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