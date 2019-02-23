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擋公車掀警帽罵「賊頭」　反勞基法修惡遊行3人遭起訴

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▲▼「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲2017年「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行約有1萬人參與。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

2017年底「反《勞基法》修惡」大遊行，約1萬人的隊伍行經行政院旁時，與警發生多次肢體衝突，有10人陸續被移送，不過台北地檢署檢察官調查多是無關本意的現場推擠，不構成犯罪，僅蔡姓女子和楊姓、王姓男子3人，分因揮打割傷警察臉頰、或罵警「垃圾、賊頭」等，被依妨害公務等罪提起公訴。

▲▼「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行,警方強勢清場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼遊行隊伍行經行政院附近時，多次爆發警民衝突。（圖為資料照／記者李毓康攝）

▲▼「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行,警方強勢清場。（圖／記者李毓康攝）

行政院在2017年推出《勞基法》修正草案，因其中包括7休1彈性放寬、提高單月加班上限等內容，被認為不利勞工權益，20多個勞工團體號召了1萬多人，在12月23日中午，從民進黨中央黨部前出發，一路高喊「我血汗過勞，你功德個屁」等口號，行經行政院時，爆發多起推擠衝突，警方根據蒐證，陸續以遊行偏離核准路線等理由，移送10位民眾涉嫌違反《集會遊行法》。

其中一名蔡姓女子，故意從後方拍掉警察的帽子，而該名壯碩的警察為了幫忙後方的長官開道，用雙手支開人群時，手肘剛好又壓在蔡女臉上，沒想到蔡女接連兩度伸手，拍掉警察的眼鏡，警察臉頰頓時滲血。

蔡女先是到案否認辯稱不慎碰撞，之後就沒再出庭，檢察官反覆觀看蒐畫面，發現蔡女在出手前，曾狠瞪警察，且疑似因為蔡女手指上的尖銳飾品造成警員流血，因此認定蔡女辯詞不可採。

▲▼「我過勞血汗 你功德的屁」反對勞基法修惡大遊行中，一名女警的手指被折斷，嚴重到得開刀打鋼釘治療。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲一名女警在與民眾拉扯時，手指被折斷送醫。（圖為資料照／記者楊佩琪翻攝）

另外，王姓男子刻意用背部靠著一輛行經忠孝西路的公車車頭，阻擋公車前進，直到被警察架離；楊姓男子則是刻意在一群休息的警察面前開手機直播，用台語罵「垃圾警察」，遭警勸阻後，再罵「賊頭」。檢察官認為蔡、楊、王3人都分別涉犯傷害、妨害公務等罪。

至於其他遭移送的民眾部分，檢察官調查，當天勞團實際行經路線，早已在警方先前舉辦的協調會議中記載清楚，不能說勞團故意走錯路，而現場因人潮眾多，導致警民相互推擠，或者是民眾遭勸離過程中本能地發生拉扯，甚至造成女警因此手指骨折，也非出於民眾故意造成，因此以證據不足等理由，處分他們不起訴。

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關鍵字：遊行,勞基法,警民衝突,集會遊行法,侮辱公務員,妨害公務

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