習近平福建團發言　大陸學者：期待福建發揮對台積極作用

▲北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣。（圖／翻攝中評社）

大陸中心／綜合報導

中共總書記習近平日前參加全國人大福建團審議時表示，要探索海峽兩岸融合發展新路，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，習近平在充分肯定福建對台工作的同時，又為福建省的對台工作指出新方向、提出新要求，並期待福建在對台工作中發揮更積極的作用。

李振廣受中評社訪問時表示，台灣、福建地緣最近，兩地的血脈、語言、文化、宗教、風俗習慣同根同源，根脈相連。得天獨厚的條件使得福建省兩岸交流合作及融合發展中扮演著關鍵的角色。

習近平在人大福建團審議表示，「要探索海峽兩岸融合發展新路。」「兩岸要做到應通盡通。」「努力把福建建成台灣同胞台企登陸的第一家園。」李振廣分析，這是對福建提出的新要求。就兩岸融合中的地緣相近等現實條件而言，探索兩岸融合發展新路，福建的地理位置最優越，也最有條件實現應通盡通，「福建沿海地區與鄰近的金門、馬祖的通水、通電、通氣、通橋已經取得了初步成效。這也必將成為未來福建對台工作中探索兩岸融合發展新路的一大亮點。」

習近平提到，「要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到台灣同胞心里，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。」李振廣指出，兩岸應通盡通不只是水、電、氣、橋等看得見的物質相通、利益相通，更要追求心靈相通，「福建省是眾多台灣閩南籍鄉親心靈的原鄉，天然的血緣、文化、宗教聯繫把台灣和福建緊密地聯繫在一起。福建在對台文化交流，推動兩岸同胞心靈相通方面的優勢得天獨厚。」

習近平指出，「要把惠台措施落實到位，同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。」李振廣認為，就是「堅持以人民為中心」思想在對台工作上的重要體現。這也是真正做好台灣人民工作，實現兩岸同胞心靈契合的重要抓手。

最後，李振廣強調，透過習近平的發言內容可知，習近平殷切期待福建在對台工作中發揮更加積極的作用，也希望對台工作更加扎實細緻。