習近平月底訪義或見教宗　有意討論中梵協議後續問題

▲習近平於中共春節團拜發表演講。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平預計於21日到24日出訪義大利。對此，部分義大利媒體與熟悉中梵事務的人士指出，習近平很可能順道訪問位在羅馬的梵蒂岡，與教宗方濟各見面。有專家說，若此次會晤順利，對中國教會可說開啟了新的篇章。截止目前，教廷官方尚未公開說明。

大陸外交部長王毅8日表示，中方始終把歐洲放在中國對外關係的重要位置；3月下旬，中國國家主席習近平今年首次出訪就選擇了歐洲。其中包括出訪義大利。

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透社）

據義大利媒體（Askanews）7日報導，對於習近平此次出訪是否會與教宗會晤，教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）出席活動時表示，「這目前並不在教宗的行程上。」但這則即時新聞已被下架，引起外界更多想象。

根據梵蒂岡官網，教宗除了24日中午將主持例行的週日三鐘經活動，21日到23日都未列公開行程，這可能為雙方會晤留下彈性空間。但截至目前，教廷官方尚未公開說明。

據悉，兩位中國主教於去年10月首度獲政府批准，到梵蒂岡參加世界主教會議，他們親自邀請教宗訪問中國。義大利共和報（La Repubblica）去年10月底更以「習近平盼會晤教宗」為題報導，北京代表在出席教宗夏宮的中梵音樂交流活動時說，習近平有意與教宗當面討論中梵協議的後續落實問題。

▼教宗方濟各舉辦高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

在中義關係上，中國大陸領導人正式訪義的時間都恰好間距10年，包括大陸前領導人江澤民在1999年訪義，前領導人胡錦濤在2009訪義。但兩人都沒有會晤教宗，因為當時的中國大陸並不承認教宗是中國天主教的領袖，認為教宗是干預內政的外國勢力。

有中梵專家表示，如果此次習近平到訪義大利時會晤教宗，就印證中國已正式承認教宗在大陸天主教的領袖地位，對中國教會可說開啟了新篇章。

義大利天主教媒體ACI新聞社則指出，教廷與中國雖然沒有外交關係，但這並不妨礙教宗與習近平會晤，例證就是教廷與越南也沒有正式建交，但越南總統已多次到梵蒂岡訪問。