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韓國瑜嗆先監督金正恩！王浩宇再回擊「你沒種」：評兩岸前先罵習近平

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▲高雄市長韓國瑜接受訪問▼ 。（圖／POP搶先爆提供）

▲韓國瑜在廣播節目中回嗆王浩宇先監督金正恩，再來監督他 。（圖／POP搶先爆提供）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇近期密集在網路上「監督」高雄市政，甚至還整理韓國瑜「最新正負聲量表」，分析指出鄧紫棋、潘恆旭、農產品和熊貓等關鍵字在兩天內多了超過10%的負面聲量。對此，韓國瑜今（11）日也回嗆，建議「王姓議員」如果可以勇敢「監督北韓金正恩」，就歡迎來監督他。王浩宇稍晚也再度回擊，在批評蔡英文、評論兩岸關係之前，是不是也該先罵罵習近平？甚至句末還附註了「你沒種」。

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）

▲王浩宇近期密集在網路上「監督」韓國瑜。（圖／記者賴于榛攝）

王浩宇近日接連爆料「韓總北農天天喝酒」，更整理了「最新正負聲量表」分析關鍵字，預告韓國瑜的網路聲量將繼續雪崩式下跌。對於被密集「監督」，韓國瑜在11日播放的預錄廣播節目中也回嗆，桃園市議員應要監督桃園市政、桃園市長鄭文燦，而非每天跨過濁水溪來管高雄市長，依照邏輯建議王姓議員多多監督北韓金正恩，幫北朝鮮的民眾爭取福利，再來監督高雄韓國瑜。

▲▼桃園市議員王浩宇在網路上回擊韓國瑜，評論兩岸關係前是否該先罵習近平。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇在網路上回擊韓國瑜，評論兩岸關係前是否該先罵習近平。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇稍晚在臉書上再度開砲，認為如果監督北韓金正恩是評論韓國瑜的條件，那在批評蔡英文、評論兩岸關係之前，是不是也該先罵罵習近平？他表示，在民主國家，任何一個公民、媒體都有責任跟權力監督民選公職，並不一定要具備民意代表的身分，也不一定要住在高雄才能監督，最後嗆聲「連最基本的民主概念都沒有」、「這種草包，很快就會下神壇了」。

韓國瑜在廣播專訪中批評民進黨的兩岸策略，認為常常逼問國民黨「去北京敢大聲喊中華民國嗎？」，反問「民進黨敢去要美國喊支持台灣獨立嗎？」、「美國已明確反對台獨了。」，強調自己不接受一國兩制，主流民意就是希望在現狀下、民主自由空氣中過日子，但也必須承認九二共識，因為這是保證兩岸和平來往的定海神針。

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關鍵字：王浩宇,高雄市長韓國瑜,北韓金正恩,習近平

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