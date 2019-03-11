香港女教師校內墜樓亡　長期受「土皇帝」校長欺壓

▲ 林姓女老師於校內墜樓（圖／翻攝自東華三院李東海小學校友會臉書）

大陸中心／綜合報導

香港天水園東華三院李東海小學的女老師林麗棠6日於校內墜樓身亡，數日來有許多校內教師報料林老師已遭校長羅婉儀欺壓許久，包括多次言語辱罵、逼寫悔過書等。經東華三院成立的獨立調查委員會調查後，確認林老師於離世前一日曾到總部教育科投訴。

學校於昨日午間舉行林老師的超度事宜，多位親友與同事出席致哀，還有若干家長、舊生到校門外獻花，林父則揚言要為女兒申冤。而校長羅婉儀則是請「病假」，遲遲沒有現身回應，職務則由兩名副校長暫代。

對於此事是否涉及校長施壓老師？東華三院執行總監蘇祐安表示，他與近20名教師會面後，其中有人反應與校長溝通時會有不滿的情緒，且不少老師爆料校長如「土皇帝」一般，所以都很內疚未適時幫助林老師發聲，最後發生這樣的悲劇。

蘇祐安表示，早前就曾有2次對羅校長的投訴案件，一次是在2015年時有教職員指出同事與校長之間的溝通產生衝突，另一次是有人對行政管理的投訴，兩次事件都有追蹤。對於羅是否適宜擔任校長，他指出，職員對學校管裡有意見屬正常情況，還不宜太早判斷。

死者胞妹對東華三院成立委員會處理事件感到滿意，並希望此事件能盡快平息，東華三院也承諾對於死者家屬及教職員的意見及訴求會跟進及仔細處理，首當之急是先讓學校重回軌道。

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