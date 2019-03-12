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台中黑道老大么兒狠殺兄！剁掌焚屍「頂替他活下去」　一張發票揭冷血內幕

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▲弒兄之後，林宗耀砍斷哥哥雙掌，潑汽油焚屍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前年6月，台中市發生駭人聽聞的「弒兄斷掌焚屍案」，凶嫌林宗耀殺害親兄弟，只為冒用哥哥的身分活下去，躲避牢獄之災；警方查出，弟弟林宗耀故佈疑陣，還在卡拉OK設下不在場證明，然後將哥哥誘騙到重劃區，持鐵鎚敲昏後，用菜刀亂砍，導致哥哥失血過多致死，且為了掩蓋身分，刻意斷掌、焚屍，本刊調查，這對兄弟出身台中知名黑道世家，其父是大湖仔幫老大林金銘。

警方指出，林宗耀（49歲）因為即將面臨入監服刑，竟然想弒兄頂替，用哥哥的身分活下去。2017年6月1日，他決定行凶，為了製造不在場證明，故意找了幾個朋友，開著銀色保時捷，到台中市西屯區寧夏路「最英雄卡拉OK」唱歌喝酒。

  1. 要弒兄之前，林宗耀穿著黑衣進到卡拉OK。（翻攝畫面）
  2. 為故布疑陣，林宗耀離開卡拉OK時，換穿不同的衣服。（翻攝畫面）

由於該大樓整棟都是卡拉OK，有十幾家，他可以藉口其他樓層有朋友邀約，暫時離席，其實這段時間是在行凶，而且，林宗耀還將包包、手機都放置該大樓，製造通聯紀錄等不在場證明。

當晚12點多，他變裝後，在一樓與哥哥會合，2人一起搭計程車離開，到河南、甘肅路口，轉搭他預先停放的白色自小客車。警方懷疑，他可能途中先迷昏林正賢，再將車子開到人煙罕至的重劃區、僑大三街與經貿九路口一帶，然後持尖銳、可以撬開釘子的「板模鎚」與鈍面的大鎚，用力的朝哥哥頭部猛力毆擊，等他倒地後，再持菜刀亂砍他的頭部、頸部，最後，林正賢因為動脈被割斷，失血過多致死。林宗耀用鐵鎚敲昏哥哥，再以菜刀砍斷他脖子大動脈，導致失血過多死亡。

殺害胞兄後，林宗耀為了怕死者身分被認出，先砍斷哥哥2隻手掌，避免指紋被採驗，然後在屍體附近丟了10幾顆骰子，製造賭債糾紛引起仇殺的假象；接著，他將屍體翻向臉朝天，以分次、局部方式焚屍；六分局偵察隊長陳春安說，他想將哥哥屍體燒得讓人認不出來，所以臉部是一定要焚燬的，但又不能燒得連他預先放在哥哥屍體口袋裡的「林宗耀」證件以及名片都燒成灰，這樣就無法讓哥哥當他的替死鬼。

林宗耀將哥哥燒得只剩一堆焦骨，相當殘忍。

幹完了這起令人髮指的弒兄案件，林宗耀駕著白色作案車輛，逆向行駛避開監視器，途中又換裝、轉搭計程車、步行等方式製造「斷點」，然後回到卡拉OK，跟朋友繼續喝酒；到了凌晨3點多，才開著停在卡拉OK附近的銀色保時捷離去，又轉搭計程車，然後開著白色作案車輛去丟棄凶器、作案衣物；陳春安說，整個作案過程，林宗耀至少動用了自己2部車子，轉搭5部計程車，換裝5次，都是為了製造不在場證明。

凌晨3點多，一名保全員發現燒得面目難以辨識的焦屍，立刻報案，警方漏夜調閱路口監視器，很幸運的，在遠處一支民間自設的監視器中，找到白色作案車輛開過去，過沒多久焚屍的火焰轟然一亮的畫面，但那時候，警方還不確定「林宗耀」是否活著。

警方查出林宗耀藏匿在一家商務旅館，案發當日晚間9點攻堅，將他逮捕到案。（翻攝畫面）

當警方找到凶器，對比林宗耀作案車輛，都有他行凶時不慎沾染的血跡，他無法狡賴，坦承弒兄，但他謊話連篇，把一切推給死者。林宗耀供稱，他已經幫哥哥還債20年，案發前，哥哥又逼他拿60萬出來幫他償債，但他實在無力代償。

上述鬼話警方當然不相信，但人已經死了，警方若提不出反證來駁斥，恐怕這弒兄的惡狼，可能會被輕判，幸好，員警「以車追人」「以人追車」時，調閱到他大誠街藏匿處附近的監視器，有林宗耀丟棄一包垃圾的畫面，員警不顧髒臭，當天就到垃圾子車翻檢每一包垃圾，終於找到他以死者信用卡加油的發票。

警方在大坑山上，找到林宗耀的作案衣物以及車牌。

警方調閱加油站監視器，發現他自助加油時，偷偷用個小桶子加滿一桶汽油。換句話說，他殺人、斷掌、焚屍早有預謀，那些推給死者的說詞不攻自破，但這個狡猾的嫌犯還是嘴巴硬得很，直到出庭時見到大嫂，終於崩潰，跪著求饒，且說出全部的真相。


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關鍵字：鏡週刊,焚屍

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