因S.H.E哈台！巴西漫畫家《檳榔美少女》　靈感來自撿到的檳榔盒辣妹

圖文／鏡週刊

當時許多台灣偶像劇改編自日本漫畫，相對性感的巴西文化、精緻嚴謹的日劇，台灣偶像劇裡的青春與夢幻更吸引他。「台劇給人感覺很輕鬆、很單純，跟我個性很像。拍攝手法也很像動漫的感覺，很新潮。」曾夢想當漫畫家嗎？「沒有。不敢想。我不敢妄想。」他補充，薩爾瓦多每年有很多動漫活動，但不會有人販賣自己畫的漫畫，看不到未來的夢想讓人卻步，成為遙不可及的夢。

21歲那年，他獨自到亞洲旅行。當時S.H.E已開始獨立活動，盧卡斯在廣州聽田馥甄演唱會，又在北京參加Ella簽名握手會。看到偶像活生生在眼前，他興奮極了，「好像在做夢一樣。」他記得，每個粉絲都安靜地跟Ella握手，沒有人多講話，只有他哇啦哇啦的，「我講了一大堆很爛的中文，從小就喜歡妳們之類的。我到現在還記得她的表情，一整個被我嚇到的臉。」

終於能來台 不可能的夢想就有了

旅遊後回到巴西，盧卡斯繼續平面設計師的工作，但日日在電腦前工作，他想著念著的都是台灣。台灣朋友寄給他一張又一張的台灣明信片與車票，他珍而重之地收起，像來自異鄉的家書。當時，他卡在設計師工作得不斷地配合業主要求，正茫茫然不知道該往哪走，索性上網研究簡章、申請台灣學校。收到錄取通知時，他正在上班，「我好高興，超級高興，馬上就辭職了。」

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回到日日想念的台灣，朋友帶他去逛漫畫同人誌展，場內上千攤社團展售自己的漫畫、與同好交換最新作品，現場生氣勃勃。「沒想到台灣有這麼多人在畫漫畫！」他又開始畫漫畫，給研究所老師看，有的老師劈頭說那是垃圾不是藝術，也有老師鼓勵他繼續發展。他一頭栽進漫畫裡，參加比賽得獎、獲得連載機會，「本來覺得是不可能的夢想，突然就有了。」

第一部連載作品是《檳榔美少女》，靈感來自他撿到的檳榔盒。檳榔盒上豐胸細腰的女人，讓他想起巴西兒童節目主持人Xuxa。後來他才知道，檳榔盒來自鄰近的檳榔攤，檳榔西施也是台灣的特有景觀。他在碩士班課程提及想畫檳榔西施，沒想到有同學立即反應「好俗喔！」談起這件事，盧卡斯搖搖頭：「我不覺得。檳榔西施也是努力工作，背後也會有自己的故事啊！」

創作前，他大量閱讀文本、看紀錄片，曾徒步到檳榔攤想採訪西施，「結果她們好凶喔！罵我，叫我走開。」取材失敗了，但他看見檳榔西施的防衛心，「雖然我沒有成功問她問題，但我知道她們會怎麼保護自己。」種種觀察都成為故事素材，他試圖顛覆主流社會對女性的刻板印象，在他的故事裡，女主角是檳榔攤老闆，穿著性感可愛不是為了討好男人，「她穿很辣，是因為自己高興。」

漫畫連載迴響熱烈，連盧卡斯常去的早餐店姐姐都看到了，「原來她以前當過檳榔西施。懷孕大肚子上班時，還遇到開高級跑車的男人，下面脫光光來買檳榔。」還有家裡開檳榔攤的讀者留言說，小時候同學都不敢跟他做朋友，以為他家是黑道。



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