連6人坐同位置國考都上榜！　新北市超神祕「文昌位」曝光

圖文／鏡週刊

準備國家考試、證照考試的考生無不希望能金榜題名，有些人盼能提升考運，尋找文昌位。在新北市就有一個神祕的「文昌位」，地點竟然是在新北政府內新聞局新聞聯繫科的座位，據說坐過這個位子的人，最後都能考上，目前已是第6位。

衝刺國考的考生們，無不希望好運加持，據說新北市有個超強「文昌位」，只要在這位置辦公的員工都能金榜題名，公職考試攻無不克。

綜合媒體報導，目前在聯繫科擔任股長的雷思庭，2015年以約聘人員身分到新聞局報到，2個月後就考上高考一般民政，從此開啟該文昌位的不敗神話。接下來的位置主人田姓書記，考上原民特考4等，第一位李姓約僱人員則考上郵政特考，另一李姓約雇人員也考上機捷特考，去年陳姓約僱人員也考上普考，今年助理員王文昕參加地方特考，高中榜首，連續6人上榜。

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據了解，王文昕是今年地方特考「新聞行政類別」全國榜首，全台僅此1個名額，就被她給考上。之後她即將分發到台北市政府服務，這個文昌位將再次空下，王文昕說，祝福下一個主人也能金榜題名。

對此，甚至還有考生家長說，「位子可不可以借給我的小孩坐坐看」，但是金拍謝，這個文昌位是辦公用的，並沒有對外開放，無論如何這個新北市府的神祕「文昌位」已聲名遠播。



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