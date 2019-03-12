曾與AlphaGo大戰三盤　圍棋七冠王柯潔免試入北京清華

▲圍棋世界冠軍柯潔將進入北京清華就讀工商管理專業。（圖／翻攝自中國新聞網）

大陸中心／綜合報導

今年22歲的柯潔為圍棋世界排名第一，也是史上最年輕的圍棋「七冠王」，在去年的五項世界大賽中，他拿下三星杯、百靈杯兩項殊榮。大陸國家體育總局官網近日公告了《2019年優秀運動員免試入學推薦名單》，他也在名單中，即將進入北京清華大學就讀工商管理專業。

作為近幾年中國圍棋第一人以及世界頂尖圍棋選手，1997年出生的柯潔以陽光、有親和力的特質吸引不少粉絲，並為推廣圍棋做了很大的貢獻。2017年5月，柯潔與谷歌（Google）人工智慧系統AlphaGo進行「人機大戰」，三盤全敗還一度落淚，卻雖敗猶榮。

▲柯潔哽咽認輸，一度打回優勢，失誤又讓AlphaGo掌控全局。（圖／翻攝直播畫面）



柯潔若順利獲得北京清華大學免試錄取，半年後將赴清大報到，幾天前也已經關注了清華大學官方微博。為鼓勵運動員，中國設有優秀運動員免試進入頂尖大學就讀的甄選制度，但他們進入名校就讀沒有特權。

柯潔的父親表示，柯潔入學後是否會與比賽時間形成衝突尚不瞭解，但柯潔暫時還是會把下棋放在第一位，他本人則尚未回應。

最近幾天柯潔在浙江嵊州參加第一屆「昂利康杯」，中國紹興（嵊州）王中王爭霸賽，遺憾的是兩連敗出局，期待未來的大學生涯能為他的棋藝帶來不一樣的啟發。

北京清華歷史系先前已經以同樣方式，招收圍棋大師聶衛平的高徒，這位世界「八冠王」古力，與韓國李世乭九段並稱「絕代雙驕」，生涯八次世界冠軍，曾經是中國第一、世界第四。

▲柯潔為史上最年輕的圍棋七冠王。（圖／路透）