吊掛朋友豹貓「灌酒虐打」致死　大陸留英情侶：做藝術品！

▲蔡男在微信上分享虐貓影片。（圖／微信／華人生活網）

大陸中心／綜合報導

一對留學英國的大陸情侶日前在吸食毒品後，把朋友寄養的貓綑綁後，進行灌酒、毆打等殘忍手法虐待致死，過程還不斷拍照炫耀。事件被揭露後，兩人隨即被網友起底，男生高中時曾企圖性侵女同學，因此被送出國，而女主被控騙錢，長年有吸毒習慣。

據了解，20歲的蔡姓男子與張姓女友今年2月主動向朋友要求幫忙照顧豹貓，但兩人在吸毒後用繩索吊貓、對貓灌酒、用木棍搥打，導致貓非正常死亡。

蔡男某日吸毒後，在微信上向張女直播虐貓過程，「被我拿木棍狠狠打了幾下，我覺得他拉屎太臭了，我明天拿502（三秒膠）給他肛門黏了」「我剛剛調了一碗vsop和野格給貓灌下去了，他現在很醉哦。」

▼蔡男與張女對話曝光。（圖／微信）

虐待過程中，蔡男向張女表示，「我自己都不知道，原來虐貓這麼有快感，比吸毒上頭多了，真的無限快感」；張女則在電話另一端淡定回應。

蔡男甚至將貓咪被綑綁的照片發到微信群組炫耀，「做藝術品哦」。貓咪被連番虐打慘死後一個月，張女疑似不滿蔡男提出分手，向媒體爆料，整起事件才曝光。男子向朋友表示，要逃回大陸，「那女的現在就要和我玉石俱焚，我當然不可能陪她一起死啊，我回了國我就安全了。」

「我覺得真的很對不起你，當時在她（張女）家吸了東西，我腦子就不正常了。」貓咪死後，蔡男曾向貓咪主人道歉，當時是因為吸毒後無法控制自己，「我很對不起你，我想盡我所能補償你的損失」、「我最後一直跪著，我真的很愧疚。」

▼蔡男向貓主人道歉、與朋友對話紀錄。（圖／微信／華人生活網）

案件曝光後，網路上隨即傳開，並將兩人資料肉搜出來。蔡男是上海人，曾在國內開過個人畫展，在倫敦藝術大學讀一年級，住在倫敦的高檔住宅；張女是倫敦大學國王學院哲學系學生，住在倫敦南岸區的高檔住宅。

有網友在微博上表示，「這男的在上海上高中時企圖性侵QJ（強姦）女同學，事發才被送出國的」；「女主我認識，此人的人品一直差得出名，之前還騙過我錢。此人長年吸毒，中學時代和一個黑人一起販毒過。有精神病史。」

據了解，當地留學生組織得知後，立刻報警，並通知校方、大使館及當地動保組織，「兩人的學校已經收到這件事的消息，並表示會嚴肅處理。」