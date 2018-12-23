　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽登場　700人對奕場面大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，12月23日上午在台南高商中正樓競技，吸引約700位參賽者對弈，鄭文山會長說圍棋可以訓練人思考，並可應用到任何地方，圍棋可以訓練品德、腦力、體力，涵養學養、人品、風範，圍棋不僅要贏別人，更要贏得光明磊落，讓對手心悅誠服，不斷增進自己能力，活出更美好精彩人生。

　這場由台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到6段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒組別，共約來自全國各地約7百多人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山表示圍棋是一門培養思維的藝術活動，學習圍棋不僅有助邏輯思考，讓人更有想法，透過圍棋的訓練，可將圍棋思考的習慣，運用到任何地方。下圍棋要思考正確，下手才會正確，如何布局、假設、推論、創意．．，這些都是正圍棋的元素，學圍棋可以訓練一個人對挫折的容忍力，圍棋可以經營生一點不假。

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

鄭文山說下圍棋是重要的是「不要贏了別人輸了自己」，用不好手段贏，反而是失敗，讓人看不起，下圍棋可以幫助思考、想像，可以不精進自己，讓自己更有能力，下圍棋有別於其他體育賽事，可展現個人學養、人品、風範，這也是學圍棋有意義的地方。鄭文山強調「贏別人不重要，能贏自己才重要」，每天不斷地的贏自己，活出更精彩美好的人生。

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

　23日上午9時20分的開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山主持，立委陳亭妃、王定宇，台南市議員林美燕、準市議員洪震東，市議員蔡旺詮、曾順良、林燕祝的秘書都到場觀禮，並為選手們加油打氣。

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，選手們用心對奕，爭取佳績。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

ET快訊
1年換12男友！失戀女喝掛被酸爆　美腿曝光風向神轉
蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼：歌迷踩到他地雷
120cm超辣長腿不科學！許淑華曾是環球小姐選美第4名

關鍵字：幽玄盃,圍棋,錦標賽,對奕

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／好萊塢巨星將訪高雄　答案揭曉「終結者」來了　　

台中女監受刑人上吊身亡！1hr才被發現　獄方：以為她在看風景

驚悚畫面曝！「18歲賓士男」害他斷腿慘死　警：3天前才勸勿開快車

國小女童哭「很噁心，不想回家」　揭姑丈性侵5年：前一天也...

三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

奇美醫院舉辦國際研討會 建構完整長照2.0服務網絡

金山三和國小耶誕前夕點燈　歡樂齊聚培養學童國際觀

另類聖誕趴　南市醫揪團辦幸福長照宣導　安平踩街熱情登場

經濟改革促進黨黨員大會　邀丁仁方談兩岸關係

西半部空品不佳　南市啟動防制指揮中心一級應變

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

奇美醫院舉辦國際研討會 建構完整長照2.0服務網絡

金山三和國小耶誕前夕點燈　歡樂齊聚培養學童國際觀

另類聖誕趴　南市醫揪團辦幸福長照宣導　安平踩街熱情登場

經濟改革促進黨黨員大會　邀丁仁方談兩岸關係

西半部空品不佳　南市啟動防制指揮中心一級應變

宜蘭縣議會正副議長之戰　藍有優勢但不敢輕敵

宜蘭郵局「i莉奏輝來」　學生熱烈交換禮物

宜縣教育處長　新北市體育處副處長王泓翔接任

世界醫療觀光指數台灣名列20　王正坤促急起直追

彰化員林華成市場旁公寓火警　6民宅遭波及無人傷亡

帶孫看病想插隊「阿公診所狂咆嘯」　醫無奈：前面有6個都發燒

小鬼、坤達「換臉合照」0違和感！　網全看傻：根本同一人

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼哭網友

遭指卡大巨蛋將被調離都發局長　林洲民：歷史會判斷

直擊／IU士林夜市連吃四攤　「光華商場買車輪餅」全口味制霸

林筱淇求職成功甜喊「我來了！」　網友：台中人喜迎大學姐

安倍1月21日確定訪俄！與普丁開展「北方領土」攻防戰

SBL／簡偉儒、簡浩樂扮板凳暴徒　璞園9分暢飲台啤

葉君璋赴美日研修後傳承台將！助張進德早日上大聯盟

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

地方熱門新聞

意外挖出200年遺址　建商善保..

桃園小內閣微整　12區長大異動

零下30度低溫勇士　直播做公益

桃園無黨籍8議員　支持藍營正副..

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

新北民歌演唱會　朱立倫獻唱廟會

3歲女童遭甩飛嚇坐1hr：老師..

保育類穿山甲　人類是最大的天敵

探索山城魅力　曾姿雯功不可沒

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

蘇清泉：兩岸醫療要嫁接不要移植

陽大附醫前副院長徐迺維　接掌宜..

台南海巡隊　北門外海查獲雙拖網

綠色環境給付年初申報　農友請把..

更多熱門

相關新聞

大專保齡球賽　28校207選手競技

由中華醫事科技大學承辦的2018年全國大專校院保齡球錦標賽，12月17日在台南市黃金保齡球場舉行開幕式，來自全國28所大專校院207位選手，將在為期5天的賽程裡爭奪公開男女組及一般男女組個人賽、雙人賽、三人賽、團體賽、全項與盟主賽共24面金牌，競爭激烈。

男童不回答問題　遭圍棋師打到噴鼻血

台東三鐵亞太賽　澳洲奪冠捷克封后

兩岸圍棋智慧邀請賽廈門登場！

上海5歲男童「超狂履歷」爆紅

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面