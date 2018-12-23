第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽登場　700人對奕場面大

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，台南高商中正樓競技，吸引約7百多位參賽者對弈。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，12月23日上午在台南高商中正樓競技，吸引約700位參賽者對弈，鄭文山會長說圍棋可以訓練人思考，並可應用到任何地方，圍棋可以訓練品德、腦力、體力，涵養學養、人品、風範，圍棋不僅要贏別人，更要贏得光明磊落，讓對手心悅誠服，不斷增進自己能力，活出更美好精彩人生。

這場由台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到6段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒組別，共約來自全國各地約7百多人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山表示圍棋是一門培養思維的藝術活動，學習圍棋不僅有助邏輯思考，讓人更有想法，透過圍棋的訓練，可將圍棋思考的習慣，運用到任何地方。下圍棋要思考正確，下手才會正確，如何布局、假設、推論、創意．．，這些都是正圍棋的元素，學圍棋可以訓練一個人對挫折的容忍力，圍棋可以經營生一點不假。

鄭文山說下圍棋是重要的是「不要贏了別人輸了自己」，用不好手段贏，反而是失敗，讓人看不起，下圍棋可以幫助思考、想像，可以不精進自己，讓自己更有能力，下圍棋有別於其他體育賽事，可展現個人學養、人品、風範，這也是學圍棋有意義的地方。鄭文山強調「贏別人不重要，能贏自己才重要」，每天不斷地的贏自己，活出更精彩美好的人生。

23日上午9時20分的開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山主持，立委陳亭妃、王定宇，台南市議員林美燕、準市議員洪震東，市議員蔡旺詮、曾順良、林燕祝的秘書都到場觀禮，並為選手們加油打氣。

該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，4勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

▲第10屆幽玄盃全國圍棋錦標賽，選手們用心對奕，爭取佳績。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。