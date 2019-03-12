華聞快遞／2018年天津口岸汽車零部件　進口貨值超700億元

▲2018年天津口岸汽車零部件，進口貨值超700億元新台幣。（圖／中新社）



《天津》2018年天津口岸汽車零部件 進口貨值超700億元新台幣

天津海關10日指出，2018年全年天津口岸汽車零部件進口貨值152.9億元（人民幣，下同，約新台幣702.15億元），同比上漲13.8%，高出天津口岸進口貨值增長率3.7個百分點。（中新社）

《河北》河北：2020年每個設區市至少建設1家互聯網醫院

2019年全省衛生健康工作會議上，河北省衛生健康委黨組書記、主任梁占凱指出，2019年河北省要深入展開「互聯網+醫療健康」，到2020年，省直至少建設2家、每個設區市至少建設1家互聯網醫院。（人民日報）

《江蘇》徐州到安徽蕭縣跨省際公交線開通 票價5元

此次開通的徐蕭城際公車，線路為城際公車901路，全長25公里，起訖點分別為徐州市淮西客運站、蕭縣火車站；高峰時段發車間隔10分鐘，平峰時段發車間隔25分鐘，實行無人售票，線路票價實行全程一票制5元，可使用徐州市民卡、微信、投幣等方式付費。（現代快報）

《遼寧》遼寧今年計劃新增就業42萬人以上

遼寧省人社廳指出，2019年，將繼續實施就業優先戰略和積極就業政策，計劃全年城鎮新增就業42萬人口以上，城鎮調查失業率和城鎮登記失業率分別控制在5.5%左右和4.5%以內。（遼寧日報）

▼遼寧今年計劃新增就業42萬人以上。（圖／CFP）



《江西》南昌東湖區集中開工16個重大項目 總投資144.5億元

南昌市東湖區16個重大重點項目3月11日集中開工，總投資144.5億元。其中，產業發展項目8個，總投資105.9億元；城市建管項目4個，總投資32.6億元；此外，還包括民生實事項目4個，總投資6億元。（人民網）

《遼寧》丹東精準實施十項工程 推進2054人穩定脫貧

丹東市扶貧辦11日指出，2019年是丹東脫貧攻堅的「鞏固年」，全市上下將精準發力，全力實施好「十項扶貧工程」，確保完成2054名貧困人口穩定脫貧的任務，同時對歷年脫貧不穩定的貧困人口進行鞏固扶持。（遼寧日報）

《山東》今年前2個月 山東外貿進出口總值近3000億元

青島海關11日發布統計數據，2019年1月至2月，山東省外貿進出口總值2973.3億元，比2018年同期增長3.4%。其中，出口1571.1億元，增長1%；進口1402.2億元，增長6.1%。（齊魯壹點）

《北京》今年北京計劃義務植樹100萬株 設18處植樹接待點

北京市園林綠化局指出，2019年全市計劃義務植樹100萬株，設立春季義務植樹活動接待點18處，可供植樹面積近1700畝。目前，全市各區義務植樹點正加緊準備，迎接市民植樹盡責履行義務。（北青網）

▼今年北京計劃義務植樹100萬株。（圖／CFP）

