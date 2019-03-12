顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　「顏家即刻救援」1年後補請…地點曝光

▲黃子涵和顏清標二兒子顏仁賢結婚。左圖右為黃的哥哥黃政哲。（圖／翻攝黃子涵臉書）

記者葉國吏／綜合報導

鎮瀾宮董事長顏清標二兒子顏仁賢，2018年初跟曾經遊法國失聯的正妹黃子涵結婚，並育有一男一女。1年過去了，他們2人終於要補請婚宴，時間就在本週日、3月17日，地點在台中高檔飯店。

黃子涵2015年1月21日和友人到法國看展，原定同月27日從戴高樂機場飛往大陸上海，改為26日離開，但並沒有搭機也無出境紀錄，意外失聯，讓哥哥黃政哲著急透過駐法代表處向警方報案。

▲遊法失蹤正妹黃子涵。（圖／翻攝自黃子涵臉書）

後來得知黃子涵身體不適，被法國海關人員攔下送醫，人平安無事。當時顏家人也著急聯繫駐法代表處找人，還傳出黃子涵是顏仁賢的前女友，但被顏家否認，沒想到她現在成了顏家媳婦。

顏仁賢濃眉大眼、外型俊俏、身材瘦高，在台中開高級鐵板燒餐廳，2016年砸3000萬元遷移新店，現在成了人夫還當爸爸了，愛情事業兩得意。其實顏仁賢和黃子涵當時已登記結婚，大兒子1歲多，2017年10月顏家人開心辦「抓周」儀式；小女兒日前滿月，讓阿公顏清標開心在服務處宴請10多桌。

根據《蘋果日報》報導，2人終於決定在3月17日補請婚宴，地點選在台中市某高檔飯店。