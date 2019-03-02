大甲媽顯神蹟！顏清標腳開刀3次不能站　「令符一貼」半小時跑得像飛

▲顏清標表示，拜媽祖的人不會變壞。（圖／資料照／記者李康毓攝）

地方中心／綜合報導

大甲媽祖神蹟再添一樁！每年大甲媽祖的進香遶境活動，都會吸引上百萬信眾朝聖。對此，擔任鎮瀾宮董事長的顏清標表示，「拜媽祖的小孩不會學壞」而他先前也曾透露，以前腳開刀過三次，根本無法站，但跟媽祖請令符貼上後，不到半小時不僅能走，還跑得比別人快。

顏清標說，小時候就跟著阿嬤一起拜媽祖，尤其當省議員後特別跟鎮瀾宮結緣，所以後來當議長時才被邀請來當董事長，他笑著說：「當時廟方問媽祖意思，還得到三個聖杯。」因此從那時候開始，他不論遇到任何大小事，都會拜一拜媽祖跟她講講話，不僅能適時解開困頓疑惑，更是心中穩定的力量來源。

▲ 大甲媽祖遶境，每年都吸引大批信眾 。（圖／資料照）

顏清標也提到，一直以來他幾乎都會陪著媽祖和信眾一起走，且這途中所發生的任何故事都令他感動，而他回憶起第一年參與大甲媽祖遶境，當時雙腳不但起水泡，還累到吃不下，但仍是打起精神跟著媽祖繼續走。

顏清標先前也因腳傷而開刀三次，但他還是一直參與大甲媽遶境活動，回來連站都無法站，即使打止痛藥也沒用，但神奇的是他說：「跟媽祖請令符再用飯粒咬一咬往腳上一貼，不到半小時結果不僅能走，還跑得比別人快。」讓大甲媽祖的神蹟再添一樁！

▲大甲媽4月7日晚間起駕遶境。（圖／大甲鎮瀾宮，下同）

此外，今年鎮瀾宮於2月19日元宵節恭請媽祖出正殿，完成百人誦經後，晚間6時由顏清標擲筊，請媽祖擇期，一年一度9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境時程，最後定於4月7日深夜10時起駕，16日回鑾安座大甲。

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