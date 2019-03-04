　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

神器剪刀捅愛車！「內功深厚」刀刀貫穿　女車主怒：竟敢在顏清標門口造次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／綜合報導

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出數張照片，只見兩把剪刀一前一後分別插在車頭和車尾，讓她當場傻眼驚呆氣得報警，警方鎖定附近一名有毒品前科的男子，將傳喚對方到案說明。不過特別的是，這台「事故車」就停在鎮瀾宮董事長顏清標住處附近，當事人表示「膽敢在『標』董家門口造次，真是龜懶趴火沒地方消。」

▲▼ 剪刀插進車子 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲兩把剪刀直接插入車頭、車尾。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

女網友發文表示，「一早開開心心的要去上班，走去要開車的時候，看到自己的愛車變成這副模樣，只能默默的報警！」從照片上可見，除了剪刀還卡在車上之外，車身也留下數道裂痕，刀刀入骨，穿透車體直達內部，彷彿有武俠小說高手般渾厚的手勁和內力。文中指出，警察來處理後，告知疑似是附近有毒品前科的男子，且另一個受害者也是嫌犯的親戚。

此外，「犯案現場」鄰近顏清標的住處，根據《蘋果日報》報導，同住的顏清標女兒、台中市議會副議長顏莉敏表示，住家附近有「不定時炸彈」出現，一定會引起居民恐慌，她將要求警方儘速蒐證及比對DNA，儘快確認破壞者的身份，如果確定是住在附近的「治安列管人口」，就須依法處理，並做精神鑑定就醫安置，讓鄰居們能夠安心居住。

▲▼ 愛車被兩把剪刀暴力捅進　網：內功深不可測 。（圖／翻攝自爆怨公社）

文章一出引起網友熱烈討論，表示「為啥剪刀可以穿透鈑金」、「 別想騙我，絕對是剪刀業配對不對」、「此刀具可能快缺貨了！五金行要大賣了！」文章後續更新指出，這兩把「+9剪刀」對車子造成的損害，原廠報價要3萬6千元，而嫌犯也在破壞車輛過程中受傷流血，因此剪刀已經由鑑識組帶走，無法把「神器」留下來記念。

ET快訊
桃園拉拉被追咬「腸子流出」等主人　送醫掃到晶片卻回不了家
快訊／中油烏龍漲價！「桶裝瓦斯」每公斤多漲0.2元　可辦理退
中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」
洗麥當勞可樂杯突炸裂！「右手爆血」送醫　底部「使用說明書」曝
快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

關鍵字：爆怨公社,剪刀,吸毒,顏清標

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

神器剪刀捅愛車！「內功深厚」刀刀貫穿　女車主怒：竟敢在顏清標門口造次

凱娣號駐點台糖量販　讓6毛小孩找到家人

婦人岸邊哭泣恐輕生　警1小時火速尋獲避憾事

學甲小麥產業文化節9日登場　小麥麵包及麵條吃免驚

池上元宵遶境維安「零衝突」　關警獲鄉長頒獎感謝

求學5年全免費！　慈科大首招30名新住民學生續招100名原民生

全國首創智慧教育中心　徐榛蔚宣告全面打造「智慧校園」

大台南第4條電動公車　中華環線綠能上線

「幸福女力 閃耀魅力」　嘉縣婦女節女性當天搭車免費

民進黨內部民調「綠營回流」　南市黨部：郭國文穩健取得上風

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

神器剪刀捅愛車！「內功深厚」刀刀貫穿　女車主怒：竟敢在顏清標門口造次

凱娣號駐點台糖量販　讓6毛小孩找到家人

婦人岸邊哭泣恐輕生　警1小時火速尋獲避憾事

學甲小麥產業文化節9日登場　小麥麵包及麵條吃免驚

池上元宵遶境維安「零衝突」　關警獲鄉長頒獎感謝

求學5年全免費！　慈科大首招30名新住民學生續招100名原民生

全國首創智慧教育中心　徐榛蔚宣告全面打造「智慧校園」

大台南第4條電動公車　中華環線綠能上線

「幸福女力 閃耀魅力」　嘉縣婦女節女性當天搭車免費

民進黨內部民調「綠營回流」　南市黨部：郭國文穩健取得上風

全台放無薪假人數減少333人、剩492人　這3家公司一口氣少上百人

宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

5年擴編到1.5萬人　五角大廈：太空軍會成為第六軍種

體現國軍守護家園價值　慈航天使施坤吾致力救護工作

歷經88水災　空軍慈航天使用救護專長回饋社會

M31擬發7元現金股利　去年每股賺9.77元新高

越南媽媽當最強後盾　林雯姿鎖定「走」進世大運

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童「苦撐9個月亡」…父含淚282字惹哭網

阿里山櫻花季9日開跑　最新花況、交通管制賞櫻懶人包　

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

地方熱門新聞

台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝..

郭家肉粽店太紅　8/1開發票、..

台灣燈會intel無人機秀超震..

連柯P也認輸　三要素打造史上最..

放棄燈會主辦權遭酸　王惠美曝原..

花蓮英雄聯盟電競賽　3月30熱..

網友求市長休息　賴清德熬夜沒問..

賣100個貨櫃文旦柚？陳筱諭向..

台灣燈會驕傲　南榮國中「我南榮..

詹賀舜：桃園捷運綠線動工「是真..

台灣燈會破1千2百萬人次　估算..

神器剪刀捅愛車！女車主怒：敢在..

新北燈會閉幕　70萬人潮賞燈

美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場

更多熱門

相關新聞

2歲金牛妹「乖乖看鏡頭」神展開

鬼靈精怪的千千兒今年2歲9個月大，上周末她和爸媽出遊時，興奮地東看西看，結果老爸一喊「來這邊！看鏡頭！」她立刻聽話照做，原以為調皮的女兒轉性，沒想到下一秒讓她瞬間吐血，不禁無奈問，「請問有個金牛座的女兒該注意什麼嗎？」

妹妹要貼紙！5歲姊神配合卻惹爆哭

恐怖大媽弄爛素雅套房！房東送急診

台南小菜8片60元！高雄妹吃完超崩潰

18年機車故障　夫走路回家怕妻餓

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面