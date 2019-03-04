神器剪刀捅愛車！「內功深厚」刀刀貫穿　女車主怒：竟敢在顏清標門口造次

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一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出數張照片，只見兩把剪刀一前一後分別插在車頭和車尾，讓她當場傻眼驚呆氣得報警，警方鎖定附近一名有毒品前科的男子，將傳喚對方到案說明。不過特別的是，這台「事故車」就停在鎮瀾宮董事長顏清標住處附近，當事人表示「膽敢在『標』董家門口造次，真是龜懶趴火沒地方消。」

▲兩把剪刀直接插入車頭、車尾。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

女網友發文表示，「一早開開心心的要去上班，走去要開車的時候，看到自己的愛車變成這副模樣，只能默默的報警！」從照片上可見，除了剪刀還卡在車上之外，車身也留下數道裂痕，刀刀入骨，穿透車體直達內部，彷彿有武俠小說高手般渾厚的手勁和內力。文中指出，警察來處理後，告知疑似是附近有毒品前科的男子，且另一個受害者也是嫌犯的親戚。

此外，「犯案現場」鄰近顏清標的住處，根據《蘋果日報》報導，同住的顏清標女兒、台中市議會副議長顏莉敏表示，住家附近有「不定時炸彈」出現，一定會引起居民恐慌，她將要求警方儘速蒐證及比對DNA，儘快確認破壞者的身份，如果確定是住在附近的「治安列管人口」，就須依法處理，並做精神鑑定就醫安置，讓鄰居們能夠安心居住。

文章一出引起網友熱烈討論，表示「為啥剪刀可以穿透鈑金」、「 別想騙我，絕對是剪刀業配對不對」、「此刀具可能快缺貨了！五金行要大賣了！」文章後續更新指出，這兩把「+9剪刀」對車子造成的損害，原廠報價要3萬6千元，而嫌犯也在破壞車輛過程中受傷流血，因此剪刀已經由鑑識組帶走，無法把「神器」留下來記念。