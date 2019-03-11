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快訊／衣航空難黑盒子已尋獲！　失事前「機尾起火」搖擺墜地撞出大深坑

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國際中心／綜合報導

▲衣索比亞,空難,黑盒子。（圖／翻攝自央視新聞）

▲衣索比亞空難釀157人死亡，黑盒子已尋獲。（圖／翻攝自央視新聞）

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的波音737MAX客機10日失事墜毀，機上157人全數罹難。救援人員今（11）日表示，失事客機的黑盒子已找到，目前正由衣索比亞航空公司工作人員帶回檢測。目擊者稱，該客機墜毀前，機尾起火搖擺墜地撞出大深坑。

發生意外的波音737-800 MAX客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客（來自33個國家）和8名機組員。飛機於當地時間10日上午8時38分，從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），但飛機卻在起飛後不久後，於8時44分傳出失聯消息。

▲衣索比亞客機空難，機上無人生還。（圖／路透社）

▲衣索比亞客機空難，機上無人生還。（圖／路透社）

資深機長陳建國接受《北青報》採訪時透露，通常飛機高度會在10000英尺以下，表速為250海里／小時，但衣航飛機失事前反覆爬升下降，高度範圍在7000-8600英尺間，最大地速達到383海里／小時，已經超越正常飛行速度，否則地速（ground speed）不會這麼大。不過他也表示，具體原因尚須更多數據分析。據路透社報導，失事客機的黑盒子已找到，目前正由衣索比亞航空公司工作人員帶回檢測。

▲衣索比亞航空。（圖／路透社）

▲衣索比亞航空客機墜毀釀157死。（圖／路透社）

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★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：衣索比亞,衣索比亞航空,飛機失事,墜毀,飛機墜毀,空難,737 MAX 8,黑盒子

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