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控陸生作弊進馬里蘭大學　美教授涉歧視遭停課喊冤：是被斷章取義

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▲▼David P.Weber教授指控中國學生在課堂作弊。（圖／翻攝自FB／David P.Weber）

▲馬里蘭大學教授David P.Weber指控陸生在課堂上作弊，引發爭議。（圖／翻攝自FB／David P.Weber）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國馬里蘭大學（University of Maryland）近日有多名陸生被教授指控於考試時作弊，事後經校方調查，只有一人承認，而其他學生則堅決否認，並於事後對學校人權辦公室投訴，指涉事教授韋伯（David Weber）在數周內有7次種族歧視言論，韋伯因此一度被停課，不過事後已回到學校，但不能再教授該課程。

綜合外媒報導，位於馬里蘭州的馬里蘭大學有著「公立常春藤」之稱，是美國最著名的公立研究型大學之一，近日商學院會計系講師韋伯向學校控告，7名陸生在課堂考試上作弊，事後其中一名學生認罪，一人尚在調查階段，其餘5名學生因證據不足被認為是清白的，並在事後向人權辦公室控告韋伯教學不當。

▲▼美國馬里蘭大學一景，University of Maryland。（圖／翻攝自Facebook／University of Maryland）

▲美國馬里蘭大學一景，University of Maryland。（圖／翻攝自Facebook／University of Maryland）

據被證明清白的大陸留學生Samatha Wu表示，韋伯曾經公開說過，「你們（陸生）靠作弊才進入馬里蘭大學，但是你選擇了在美國學習，所以只要在美國，我們就不允許你們再那麼做了」，並在起訴書中把所有大陸留學生都扣上「作弊」的帽子。學生們認為，這件事讓他們覺得是因為國籍而遭到針對，並細數數周內韋伯共有7次針對種族與國家的歧視性言論。

韋伯對此透過律師發表聲明，表示自己的發言並未針對族裔，只是想提醒學生作弊會造成嚴重後果，沒想到會被斷章取義。已有11年教學資歷的他表示，「只是在反思作弊指控的嚴重程度，並不是歧視」，並仍認為在上會計課時的作弊現象確實比其他課都多，而該堂課大部分都是陸生。

▲▼對馬里蘭大學提出陸生作弊控訴的商學院會計系講師David P.Weber。（圖／環球時報）

▲對馬里蘭大學提出陸生作弊控訴的商學院會計系講師David P.Weber。（圖／環球時報）

韋伯一度因受調查而停課，但現已回到校園，不過已不再任教於該課程。馬里蘭大學工作人員則表示，調查細節不公開，但強調「學術誠信至關重要」。

但這並不是陸生第一次遭美國教授歧視性地指「很會作弊」，據《洛杉磯時報》報導，加州大學聖芭芭拉分校的一名教授也曾於去年說，「作弊是中國學生的大問題」，該校陸生則認為教授言論有極強針對性，為避免種族歧視，學校除了鼓勵教授匯報作弊案件，也規範不能以國籍歸類學生。

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