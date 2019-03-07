　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

紅利保單在亞洲5地熱賣　通通被這一句話吸引

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲紅包，開工，經濟，紅利，年終，獎金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲買保單還有機會多領到紅利，就得多靠保險公司的經營績效而定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李蕙璇／台北報導

國人買保險多偏愛保本、還本型之外，還青睞分紅保單，連香港、新加坡、大陸與馬來西亞等華人都愛，壽險公司投資長提到多是被「保戶有機會可以分享保險公司的經營成果－紅利共享」這句話吸引。

英國保誠人壽投資長陳威宏表示，根據香港保險業監管局的2017-18年報統計，香港地區的有效個人人壽業務中，分紅保單保費占有效保單保費的74.3%。

再看Milliman consultant（明德精算顧問）2017年的亞洲保險市場白皮書中統計亞洲多國的新契約分紅保單的年繳化保費（APE）占比，新加坡就超過40%，香港高於30%，而大陸約30%，馬來西亞也高於20%。

▼英國保誠人壽投資長陳威宏。（圖／保誠人壽提供）

▲▼英國保誠人壽投資長陳威宏。（圖／保誠人壽提供）

陳威宏說，從以上占比率可觀察分紅保單在香港、大陸、新加坡、馬來西亞等地，頗受民眾青睞，主要原因是分紅保單的商品設計架構，提供壽險保障之外，還讓保戶可以分享保險公司的經營成果，當分紅專屬帳戶的投資績效愈好，保戶就有機會分享到更多紅利，為其紅利共享特色。

因此民眾在選擇分紅保單時，有一項重要評估依據，就是要多加了解該保險公司的經營成效，攸關是否有機會分到紅利。

ET快訊
一蘭拉麵員工爆秘辛！這7組合絕頂升天「真老饕點法」曝光
快訊／疑引火自焚！火燒三重資收場　滅火驚見焦屍蜷曲
國中妹「核彈腹痛」醫生：有顆頭　她曝交往4個月結局綠爆
護理師女友賺錢供男友考上律師　他「秒睡同業」對話渣爆

關鍵字：台灣,香港,大陸,新加坡,馬來西亞,紅利保單,熱賣,英國保誠人壽,投資長,陳威宏

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新光人壽200多棟不動產租金收益　去年破38億元　

一張保單狂賣5,345億　踩了這地雷吃掉報酬率沒賺還倒賠　

產險業去年客訴1,235件達高點　這6家申訴率竟可掛0.00000000

壽險業去年客訴高峰3,074件　申訴率居冠的竟是這一家　

小心業務員亂賣　長照失能險「不一定」可以馬上理賠失智症

國人很愛買儲蓄險　解約金高糾紛多訴訟也常吃敗仗

台灣人財產保險滲透度竟低於1%　買屋擁車投資卻少風險管理

保戶怨：業務員說的和保單大不同　保險業全年4407件申訴領先銀行證券

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

保戶業務員一面倒反對學者卻支持　保險公司解約權2年延長到5年

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

婦女晚生育年齡再增5歲　嬰兒罹患先天性疾病機率更加提高

紅利保單在亞洲5地熱賣　通通被這一句話吸引

在工地摔破頭成植物人　少做一件事竟讓意外險理賠金被打5折

棄主治醫師月薪到年營收3億　莊盛全拜新光之賜創璽悅月子中心

強制險保戶一年幫墊4億補償金　僅拿回7千萬是因法官這樣判

新光人壽200多棟不動產租金收益　去年破38億元　

八年級大學生票選最嚮往的金融金控　這二家拔頭籌

公勝保經今登錄興櫃　目標今年新契約保費達100億元

一張保單狂賣5,345億　踩了這地雷吃掉報酬率沒賺還倒賠　

壽險公司可多賣外幣保單　僅1家壽險超過限額

周曉涵內衣定裝「周孝安陪同」　她認了：現在很愛對方

麥克傑克遜「性侵兒童紀錄片」美國播出　電台抵制拒播歌曲

越式火鍋粉享喫鍋正式開幕　3/24前女性同行吃鐵帽鍋送肉盤

神展開！《招搖》女主角深情吻許凱…下秒「炸上天變煙火」　觀眾：笑到頭掉

CBA／林志傑轟26分本季新高　比下陳盈駿廣廈中止3連敗

三星S10首波預購有猛　網購：買氣是去年S9的1.5倍

萌喵美夢中聽到自己名字　瞇眼硬撐「奶音」回應媽：我在這zzz

婦女晚生育年齡再增5歲　嬰兒罹患先天性疾病機率更加提高

快訊／疑似引火自焚！火燒資源回收場　消防員熄滅後驚見焦屍

必看！網路卡通唆使自殘　不怕壞角色Momo靠這3招

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

保險熱門新聞

八年級大學生最嚮往這二家金控

壽險業2018年申訴排行榜出爐

美元保單狂賣　踩3雷沒賺還倒賠

新壽200多棟租金　去年破38..

拜新光之賜　莊盛全棄醫從商年營..

特補金4億只拿回7千萬　法官這..

勞工摔破頭成植物人　意外險理賠..

失能險今年從嚴核保　送件激增

產險業2018年申訴排名統計結..

保險局推這3方案　產壽險很捧場

長照失能險「不一定」理賠失智症

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

1級植物人到11級最輕微中樞神..

壽險公司可多賣外幣保單　僅1家..

更多熱門

相關新聞

霧霾直送首爾？陸官方回應了

韓國各地近日飽受霧霾影響，首爾空氣中的PM2.5懸浮粒子平均濃度高達每立方米150微克，首都圈內已連續6日施行減排措施。大陸外交部今（7）日舉行例行記者會，有記者問到韓國外長表示「連日的霧霾來自大陸」，發言人陸慷回應稱，「這兩天北京（的相關數值）好像沒這麼多。」

搭麗娜輪帶「福建肉燕」驗出非洲豬瘟病毒

股市成了新強國戰略

訪人民日報　林鄭：歡迎來港採訪

最快本月！泰國飛台手提行李100%檢查

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

四大血型性格特徵大揭露

他住新莊副都心「像在殯儀館」：寧住林口養生村

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

獨／韓國瑜「一郎餐會」成員身分曝光

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面