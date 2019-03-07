紅利保單在亞洲5地熱賣　通通被這一句話吸引

▲買保單還有機會多領到紅利，就得多靠保險公司的經營績效而定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者李蕙璇／台北報導

國人買保險多偏愛保本、還本型之外，還青睞分紅保單，連香港、新加坡、大陸與馬來西亞等華人都愛，壽險公司投資長提到多是被「保戶有機會可以分享保險公司的經營成果－紅利共享」這句話吸引。

英國保誠人壽投資長陳威宏表示，根據香港保險業監管局的2017-18年報統計，香港地區的有效個人人壽業務中，分紅保單保費占有效保單保費的74.3%。

再看Milliman consultant（明德精算顧問）2017年的亞洲保險市場白皮書中統計亞洲多國的新契約分紅保單的年繳化保費（APE）占比，新加坡就超過40%，香港高於30%，而大陸約30%，馬來西亞也高於20%。

▼英國保誠人壽投資長陳威宏。（圖／保誠人壽提供）

陳威宏說，從以上占比率可觀察分紅保單在香港、大陸、新加坡、馬來西亞等地，頗受民眾青睞，主要原因是分紅保單的商品設計架構，提供壽險保障之外，還讓保戶可以分享保險公司的經營成果，當分紅專屬帳戶的投資績效愈好，保戶就有機會分享到更多紅利，為其紅利共享特色。

因此民眾在選擇分紅保單時，有一項重要評估依據，就是要多加了解該保險公司的經營成效，攸關是否有機會分到紅利。