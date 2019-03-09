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社會 社會焦點 保障人權

快訊／嘉義民雄婦人「連人帶車」摔落便橋　受困水流動彈不得

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉山中村牛稠溪產業道路便橋下，9日下午4時許驚傳有民眾騎機車墜落橋墩，民眾目擊後趕緊報案，搶救人員趕抵現場時，看到一名婦人摔落在橋墩下受困，車體與人就在水流中動彈不得。

救護人員經過架梯下橋搶救，將82歲的老婦人順利救起，經檢視有腰部、尾椎疼痛的狀況，所幸意識清楚，由救護車載往嘉基醫院救治，詳細的墜橋原因警方已介入調查。

▼婦人的機車整台泡在水中。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義民雄鄉一名婦人連人帶車摔落變車受困溪水中（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼嘉義民雄鄉一名婦人連人帶車摔落變車受困溪水中（圖／記者陳豐德翻攝）

▼救護人員將老婦人救起，所幸意識清楚沒有生命危險。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義民雄鄉一名婦人連人帶車摔落變車受困溪水中（圖／記者翁聖勳翻攝）

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關鍵字：嘉義,民雄,婦人,便橋

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