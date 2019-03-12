新壽總座：自己公司自己救　力推美元保單、保戶貸款避險降負債比

▲新光人壽總經理蔡雄繼。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

精算師出身、新光人壽總經理蔡雄繼說，自己的公司自己救。由於外匯避險成本高，今年會以外幣、美元等保單為銷售主力，並推出保單貸款2%起等方案，讓保戶可彈性運用資金，而達到因應IFRS17減少負債列表金額。

今年多數壽險公司仍持續以外幣保單為業務通路的銷售主要商品，其因是該類保單可不計入海外投資限額，除了增提外匯準備金因應之外，也可藉此降低高額的避險成本。

新光人壽總經理蔡雄繼表示，美元等外幣計價保單仍會是今年的主要商品，而因應匯損差的壓力，只能說「自己的公司自己救」，從準備因應IFRS17會計準則等相關措施準備工作中，了解保險公司的保單價值金額愈高，也會讓負債項目中的金額愈高，但若降低的話便可以降低負債額，連帶降低保險公司經營壓力，便是新壽一再推出較低利率的保單貸款方案原因，保戶除可使用自己保單帳戶的價值額度，也可讓新壽在IFRS17的負債額項目中因此降低。

▼外幣保單2018年1~9月銷售總排行榜。（圖／記者李蕙璇繪製）

《現代保險雜誌》總編輯鄭蕙菁則表示，去年國內壽險公司海外投資的匯兌損失為2,309億元，創歷史新高，2017年也有1,700億元，顯示在台幣轉換為美元，以及美元換回台幣的過程中，會受到匯率影響而產生損失或收益。以民眾最切身的經驗而言，出國旅遊在兌換外幣的時候，一買一賣之間，不僅要支付手續費，還會因為銀行匯率「賣出＞買入」而虧損。同樣的道理，保戶在購買美元保單，要特別留意匯率風險。

而壽險業的海外投資資產多達8~9成採美元計價，也因此在這二年來，國泰、台灣、新光人壽等陸續減少或是甚至取消銷售台幣計價的躉繳型保單，其中一項原因就是因為把收取到的新台幣保費拿去國外投資前，還得先兌換成美元，這中間就會出現一筆匯率差。當壽險業多賣美元等外幣計價的保單，便可以將保險費直接投資海外，無須負擔中間的避險成本。

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