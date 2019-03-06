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壽險公司可多賣外幣保單　僅1家壽險超過限額

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▲▼2018年外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲2018年外幣保單銷售情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

壽險業去年(2018)匯損創下新高，各家壽險傾向今年多賣外幣保單，以減少高額的避險成本，希望向金管會爭取放寬外幣保單限額，但依照保險局統計，僅有1家壽險公司超過限額，各家壽險公司多還有空間可以賣外幣保單。

壽險業海外投資比重居高不下，去年下半年受到匯率波動影響，壽險業匯損高達2309億元，創下歷史新高。多家壽險公司除了增提外匯準備金因應，也打算今年多賣外幣保單，因為外幣保單不計入海外投資限額，也能減少昂貴的避險成本。

現在壽險業海外資產有9成是美元，若壽險業多賣美元保單，直接採美元計價，讓壽險公司可以直接拿美元去海外投資，不用負擔高額避險成本。但若壽險公司賣太多新台幣計價的保單，新契約保費中太多是台幣計價保單，壽險公司要必須要把台幣換成美元，就要負擔昂貴的避險成本。

但壽險也不能無限制賣外幣保單，因為依照保險局規定，壽險業賣傳統型外幣保單限額，只能佔傳統型壽險準備金的35%。

因此，日前6大壽險公司向金管會主委顧立雄爭取，希望放寬外幣保單的限額，顧立雄則回應，外幣保單還沒有到頂，各家壽險還有空間，如果真的有到頂再來商量。

根據保險局今天(5日)公布的統計，壽險業外幣保單準備金規模目前約4.1兆元，占所有傳統型人身保險準備金比重的18.22%，距離限額35%還有大段空間，且目前大型壽險公司多未達20%。

但據悉，安聯人壽外幣保單銷售已經達到35%限額。保險局僅表示，目前確實有1家壽險達到限額，但不是因為賣太多外幣保單，而是因為這家壽險公司之前有業務移轉，因為分母減少而比重提高，接下來這家壽險公司就要用到國外投資額度。

此外，根據保險局統計，2018年外幣保單中，美元保單新契約保費收入穩定成長近2成，又以美元投資型保單成長40%最多；人民幣保單在2018年則大幅暴增6倍之多，是2018年成長最多的幣別。

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關鍵字：外幣保單,美元保單,保險局

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