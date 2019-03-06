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公勝保經今登錄興櫃　目標今年新契約保費達100億元

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▲▼公勝保經總經理蔡聖威與董事長蔡文俊。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲公勝保經總經理蔡聖威(左)與董事長蔡文俊(右)。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

公勝保經今天(6日)正式登錄興櫃，股票代號為6028，公勝保經總經理蔡聖威表示，去年公勝保經新契約保費達到84.7億，是保經業界第一名，今年將挑戰新契約保費100億元的目標。

回顧2018年，保險市場面臨三大窘境，傳統壽險公司人力大量流失、躉繳保費占比近7成創新高、壽險新契約平均保額僅52萬，創下7年新低。

公勝保經總經理蔡聖威表示，對比壽險界的經營困境，公勝保經卻拿下創立26年以來的最佳成績，2018年初年度保費(FYP)收入突破84.7億元，較2017年初年度保費(FYP)65億元，成長超過3成，創下FYP連續三年第一的三連霸成績，此保費規模跟壽險公司的直營業務團隊相比，已可排進前10大。

當業界大幅往躉單傾斜，公勝保經10年期以上的長年期壽險FYC占比達64.3%，占比創下新高。去年公勝也投入大量資源在數位升級與應用上，如透過平板簽單的行動投保系統，目前已與7家保險公司完成串接上線。

公勝保經自2015年啟動上櫃計劃，近年陸續引進四大會計師事務所財務簽證與券商輔導，逐步建立內稽、內控制度，強化公司治理，並增設獨立董事，朝「專業化、大型化」方向邁進，正式獲准於3月6日登錄興櫃。

展望2019年，公勝保經董事長蔡文俊指出，保險業的發展已經從量變走向質變，不再盲目追求業務員人數的成長，而應聚焦在業務員素質與專業服務的提升，單打獨鬥的作法儼然落伍，未來是個靠團隊致勝的新時代，經營思維要跟得上趨勢才能不被市場淘汰。

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