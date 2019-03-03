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出國跟團意外多　留意旅行社責任險要有基本身故保障200萬

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信義區,大陸遊客,旅行團（圖／記者周宸亘攝）

▲跟團旅遊要先留意旅行社是否投保足額的責任險。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年春節期間上海旅行團在小年夜發生車輛失控衝撞事故，造成一名旅客身故與三名旅客重傷，好在旅行團有投保旅行業責任險，讓產險能立即啟動海外急難救助服務。產險公司提醒，民眾出國跟團，要特別留意旅行社是否有投保旅行社責任險。

春節期間上海旅行團在小年夜發生車輛失控衝撞事故，一位國人身故、三名國人重傷。好在旅行社有投保責任險。該旅行社投保的是國泰產險，國泰產險意外險部協理林鈞仁表示，當時立刻由國泰醫院主任醫師與聯合國際救援機構(UIA)派遣專人帶隊趕赴當地，經醫療評估後，安排亞洲最大G550醫療專機將重傷旅客由上海運送回台，創下台灣首次同時運送3名重傷旅客成功返台案例，且3名旅客完全無須負擔任何費用。

根據外交部統計，2017年的急難救助案件為6803件，已經是2008年的2倍多，其中，意外事故或罹病就醫的案件數更是年年成長中。儘管外交部有提供急難救助服務，但仍有不足之處，例如有不少和錢相關的事情是無法協助，包括受重傷、生重病、必須緊急返國就醫等狀況，尤其搭醫療專機返國治療的費用更是驚人。

自由行大部分的旅客都會自行投保旅平險，但跟團旅客有時會忽略，若是跟團出遊，最好留意旅行社是否有投保旅行業責任險，這是主管機關要求強制投保的，各家產險公司提供的旅行業責任保險需包含基本保障，包括旅客意外死亡200萬元、意外事故所致體傷的醫療費用10萬元、旅遊文件重置費用2000元及家屬善後費用10萬元。

另外，有部分產險公司會再提供海外急難救助服務。海外急難救助除了緊急救援的部份，還包含醫療諮詢、推薦醫療服務機構、安排就醫、病情追蹤、安排親屬到當地照顧、轉送回國的方式、費用安排、在地翻譯等諮詢服務，對於在國外有醫療需求的保戶仍有很大的幫助。

產險公司也提醒，若民眾不確定購買的行程贈送的保險內容的話，建議可以另外購買個人的旅平險加購急難救助附加條款來增加保障。

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關鍵字：跟團,旅行團,旅遊業責任險,責任險,出國

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