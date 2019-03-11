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台日漁業協議喬不攏爆漁民氣炸　漁業署：海域是別人家的

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▲▼八重山與沖之島未列入台日漁業協商　不排除漁船抗議 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲八重山與沖之島未列入台日漁業協商，部分漁民不滿指出不排除出動漁船抗議 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許展溢／台北報導

第8次台日漁業委員會7日在東京落幕，國民黨團怒批日方到現在仍漠視台灣漁民權益，不願針對「八重山以南海域及沖之鳥海域作業」等問題和我國進行協議，讓漁民大失所望。農委會今（11日）舉行記者會駁斥，一直以來都在會中持續爭取漁民最大作業權益，絕對沒有破局的情況。

會議後部分漁民認為根本沒達成作業規則協議，漠視台漁民撈捕權益，要求政府硬起來護漁，不排除將集結漁船到八重山以南海域抗議。農委會副主委陳添壽指出，自2013年簽署台日漁業台日漁業協議起，至今已召開8次漁業委員會會議，雙方也決議在今年魚季前，延續今年3月7日台日漁業委員會會議，持續討論。陳添壽強調，都簽訂好的東西（釣魚台周圍海域），漁民可以安心進去海域作業。

請繼續往下閱讀...

▲▼農委會副主委陳添壽。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會副主委陳添壽強調，台日漁業協商絕對沒有破局。（圖／記者許展溢攝）

對於八重山以南海域及沖之鳥海域作業，漁業署形容，這就像到別人家門口捕魚一樣，海域是別人的，且這部分已爭議多時，但會再向日方重申我國立場，應該也要將水域納入協議範圍。漁業署署長黃鴻燕說，台日水域重疊部分，在國際法上都有好幾種方式要談，會再極力幫漁民爭取作業權益。不過黃鴻燕也特別提，由於自然生態關係，「魚很奇怪」，就是會循著爭議的路線游。

▲▼台日漁業協議適用海域。（圖／漁業署提供）

▲台日漁業協議適用海域，漁業署表示，今年會再針對特別合作海域和日方協商。（圖／漁業署提供）

另外，到底談判過程較困難的是哪個部分，漁業署對此不願意說明，只強調雙方3月底或4月初會再協商，但談的是之前已說好的特別合作海域，且基於「雙方談判立場」不便透露太多， 會極力爭取漁民最大的作業權益，今年沒達成協議，作業規範就是以去年為主，但今年部分還要談，絕對沒有談判破局。

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關鍵字：台日漁業委員會,台日漁業協議,漁業署,農委會,陳添壽,黃鴻燕,漁民,八重山,海域

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