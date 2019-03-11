「記者看到社會底層」台東記協勸募建材　助火災祖孫重建家園

▲台東知本年老的阿公阿嬤帶著小孫女遮風避雨的家被大火吞噬了。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣記者協會為幫助去年知本地區，家遭火災燒毀的阿公阿嬤重建家園，發起捐贈愛心建材活動，11日建材行將磚塊水泥運到受災祖孫家裡，並由縣議員陳銘風及顧問李建興代表捐贈建材及慰問金給阿嬤，希望受災祖孫能早日有個遮風避雨的家。

去年10月中旬，台東市雲南路發生一起電線走火引起的住宅火警，外出返家的阿嬤發現失火後衝入火場救出一個剛滿月的小女嬰，小女嬰被救出時鼻子已經滿布黑色煙塵，阿嬤不顧家裡還在失火，趕緊請鄰居用機車載著衝到知本消防分隊，由救護車趕緊將小女嬰送到馬偕急救，在加護病房住了一星期後平安出院，不過住了40年的房已經被大火燒到只剩空空的骨架。

▲台東縣記者協會募集的水泥磚塊載運到受災祖孫家。

由於住處是國有財產局承租地，如果房子拆掉就得將土地還給國產局，到時一家人會連住的地方都沒有，阿公阿嬤平時靠著打零工採荖葉過生活，大兒子因沒錢繳酒駕罰金還在監獄服刑，兩個老人完全沒有擔保品可以貸款重建家園，只能靠著打零工的微薄收入，賺到一定金額就去買磚塊砂石，找朋友來一磚一瓦的重建家園，火災發生到現在已經4個月了，祖孫仍只窩在房屋後方沒被火燒到的窄小房間內沒有牆壁的房屋，天冷擋不住寒風下雨遮不住雨水。

台東縣記協成員在工作時偶然發現這個情況，立即在協會的群組內勸募建材，大家一起認養愛心磚塊與愛心水泥，沒想到一個下午就募集到位，其中教育電台陳麗如記者向夫婿陳銘風議員及親友號召引起共鳴，共捐出了半數的建材，記協顧問同時也是砂石工會理事長李建興也熱心公益捐贈砂石協助重建。

▲台東縣議員陳銘風（左二）、記協顧問李建興（左一）及理事長陳君毅（右一）代表捐贈建材及慰問金給阿嬤。

台東記協表示, 我們的工作能看到社會底層的真實生活，這一戶祖孫雖然接連遭受尼伯特風災跟火災的摧殘，但他們願意靠雙手努力重建，既然他們願意努力我們就在能力範圍內助他們一臂之力，提供重建建材是最實際的協助方式，祝福他們早日順利重建家園。