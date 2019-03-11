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惡意排放化學廢料至河川　鄰校7師生嘔吐昏倒送醫

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▲▼惡意排放化學廢料至河川　周遭2校7師生昏倒30人送院。（圖／翻攝自推特@ParkBhai）

▲男童表情痛苦，躺在地上等待醫護人員到來。（圖／翻攝自推特@ParkBhai，下同）

國際中心／綜合報導

馬來西亞新山驚傳有學校接連出現多名師生集體暈倒事件，至少7人被緊急送往醫院。據了解，警方初步研判，有不明人士在學校附近的河流「金金河」（Sungai Kimkim）排放化學廢料，導致毒氣擴散至附近區域，引發集體中毒。事實上，附近2所學校7日才因受到該河川汙染事件影響，導致30名學生、職員出現嘔吐、暈倒等狀況被送醫，現場約1400人也被緊急疏散。

根據《中國報》報導，兩所受影響的學校11日上午才剛恢復正常上課，其中一所國中就有2名教師與8名學生因身體不適，提前返家休息。沒想到下午1時學生放學時，情況更加嚴重，再度出現多名學生集體暈倒，場面一片混亂。消防當局共派出超過6輛救護車到場協助，現場至少有7人被送往醫院搶救。

▲▼惡意排放化學廢料至河川　周遭2校7師生昏倒30人送院。（圖／翻攝自推特@ParkBhai）

另外一所國小也出現多名學生身體不適的症狀，相關人員已將學生全部帶往學校附近的集會所，暫時充當臨時的醫護中心。此外，在場的工作人員也忙著替學生們沖水洗下身上的污染物質，並持續分發口罩給附近居民。

另一方面，兩所學校7日發生師生嘔吐暈倒事件後，相關單位已派員穿上隔離衣進行現場蒐證與調查，消防當局證實，根據水質化驗結果，現場河水的確含有甲烷等物質，初步判斷是不肖人士蓄意將化學廢料傾倒於金金河內。

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關鍵字：化學廢料,sungai kimkim,金金河,東南亞要聞

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